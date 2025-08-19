"Nije Nikola Jokić, nego Jović": Svi pričaju o meču protiv Njemačke i jednom igraču - zato je Srbija favorit

Nikola Jović dobio je brojne pohvale pred Evropsko prvenstvo, a ponajviše zbog sjajne partije protiv Njemačke.

Izvor: MN PRESS

"Orlovi" se pripremaju za Evropsko prvenstvo u Rigi, i dosad su ostali neporaženi u pripremnim mečevima i ostala im je svega još jedna provjera - protiv Slovenije u Beogradskoj areni. U dosadašnjim mečevima svaki od igrača uspio je da dođe do izražaja, a baš u posljednjem meču, protiv Njemačke, svoju rolu imao je Nikola Jović.

Partija u kojoj je košarkaš rođen u Lesteru vodio "orlove" nije bila primjećena samo u Srbiji, zbog sjajne igre igrača Majamija pojavio se i tekst na zvaničnom sajtu Evropskog prvenstva. U šali su u opisu spomenuli i Nikolu Jokića, od kojeg se očekuju partije na najvišem nivou, pa su trostrukog MVP NBA lige doveli u vezu sa najmlađim igračem reprezentacije Srbije.

Jović je u susretu sa Njemačkom bio najefikasniji i vodio je tim sa 22 poena, jednim skokom i isto toliko asistencija. "Nikola Jović - ne, nije Jokić, nije greška u kucanju - bio je nezaustavljiv protiv Njemačke baš prije neki dan, postigavši četiri trojke za 22 poena, tako da, pomirite se s tim, više nije dijete, spreman je da dominira upravo sada", stoji u tekstu.

I nije samo Srbija primjetila i ostali su - Svetislav Pešić imaće "slatke muke" da odredi konačnih 12 igrača koji će krenuti put Rige. Zbog toga se u tekstu navodi: "Nema sumnje. Srbija je ubjedljivo najdominantniji tim pripremnog perioda i izgleda da će Svetislav Pešić imati problema da smanji spisak na 12 imena".

Svetislav Pešić odrediće 12 igrača poslije posljednjeg kontrolnog susreta, kad Srbija u Beogradskoj areni bude dočekala Sloveniju 21. avgusta. Nakon toga najbolji igrači našeg nacionalnog tima krenuće put Rige na Eurobasket, koji je na programu od 27. avgusta do 14. septembra. Srbija se nalazi u grupi A u kojoj će se susresti sa Estonijom, Portugalijom, Letonijom, Češkom i Turskom.