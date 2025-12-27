logo
Tragičan autogol Đorđa Petrovića u Premijer ligi: Francuz je kriv za sve

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski golman postigao autogol u porazu svog Bornmuta od Brentforda.

Autogol Đorđa Petrovića protiv Brentforda Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srpski golman Đorđe Petrović (26) postigao je autogol na utakmici svog Bornmuta protiv Brentforda. Pri rezultatu 1:0 za protivnički tim, Petrovića je napucao saigrač, Francuz Bafode Dijakite (24) i to dok je stajao na gol-crti. U djeliću sekunde nije mogao da reaguje na bilo koji način, već samo da vidi kako se na semaforu mijenja rezultat u 2:0 za Brentford.

Pogledajte tu situaciju: 

Bornmut Brentford
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Petrović brani za Bornmut od ovog ljeta i dolaska iz Čelsija, u kojem je u prethodne dvije godine dobio šansu u svojoj prvo sezoni među "plavcima", 2023/24, ali ne i u drugoj. U grad na jugu Engleske stigao je poslije pozajmice Strazburu.

Bornmut je trenutno 15. na tabeli Premijer lige, a Petrović je branio u svim mečevima.

Bornmut Brentford Premijer liga Đorđe Petrović

