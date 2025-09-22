logo
Čelsi otjerao Đorđa Petrovića, a sad se gorko kaju

Čelsi otjerao Đorđa Petrovića, a sad se gorko kaju

Autor Nikola Lalović
0

Golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović sada bi dobro došao Čelsiju.

celsi pogrijesio sto je otjerao djordja petrovica Izvor: Profimedia

Čelsi je uradio sve da otjera Đorđa Petrovića iz kluba, a sada se kaju. Poslije crvenog kartona i loše partije Roberta Sančeza protiv Mančester junajteda sada klub traži novog golmana i spremni su da plate veliki novac za čuvara mreže Milana Majka Manjana.

Čelsi poslije pet kola Premijer lige ima samo osam bodova i primili su pet golova. a španski golman je dobio crveni karton u petom minutu meča sa Junajtedom. Zamijenio ga je takođe skupo plaćeni Filip Jorgensen, ali očigledno Enco Mareska ne vjeruje dovoljno nekadašnjem golmanu Viljareala.

Bornmut je iznad Čelsija na tabeli i itekako su zadovoljni partijama Đorđa Petrovića na golu, a očigledno da bi srpski golman dobro došao i Čelsiju. Prvi golman Srbije počeo je u Čukaričkom i IMT-u, a zatim je branio u MLS-u prije spektakularnog transfera u Čelsi.

Tu je trebalo da bude rezerva međutim on je uskočio na gol umjesto povrijeđenog Sančeza i poslije toga je pozajmljen Strazburu. Nakon odlične sezone u Francuskoj Bornmut ga je skupo platio i dao mu petogodišnji ugovor. Nedugo potom doveli su i Veljka Milosavljevića, štopera koji je ponikao u istom klubu u Požarevcu. 

(MONDO)

Đorđe Petrović fudbal Čelsi Premijer liga

