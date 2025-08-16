I Đorđe Petrović ostao u čudu zbog Mohameda Salaha: Egipćanin zaustavio Srbina, evo zbog čega

Mohamed Salah i Đorđe Petrović imali su neobičan razgovor poslije meča Bornmuta i Liverpula u 1. kolu Premijer lige.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Liverpul je pobedio Bornmut 4:2 (1:0) na "otvaranju" nove sezone Premijer lige, a scena koja je sve zbunila odigrala se na kraju meča na "Enfildu". Mohamed Salah prišao je srpskom golmanu Đorđu Petroviću i njih dvojica su neko vrijeme razgovarali, ali se nije moglo čuti o čemu s obzirom na to da su držali šake na ustima.

Ispostavlja se da nije bilo nikakvih problema između njih dvojice, niti je Salah "likovao" što je u 94. minutu konačno uspio da savlada Petrovića, nego je došao kod njega kako bi "sakupljao informacije".

I sam Petrović je bio iznenađen tim razgovorom, pa je za TV Arena Sport ispričao da je Salah zapravo kod njega želio da se raspita kako bi reagovao da je dosuđen penal za Liverpul. Preciznije, znajući da je Petrović "dobar penaldžija", htio je samo da vidi kako bi uspio da ga nadmudri: "Pričali smo oko penala, promašio je posljednja dva, pitao bi me na koju stranu bih išao", nasmijao se Petrović i priznao: "Ali, pogriješio sam stranu".

Đorđe Petrović je inače ovog ljeta stigao u Bornmut kao pojačanje iz Čelsija, nakon što je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u filijali Strazburu, gdje je bio najbolji fudbaler. Ipak, trener Enco Mareska nije ga želio u timu.

"Iskoristili su šanse koje smo im pružili i ovo je dobra škola za nas. Svi treniramo za ove utakmice, zaista je nevjerovatno igrati na Enfildu. Da li mi je nedostajala Premijer liga? Jeste, naravno, utakmice Premijer lige su pune pune intenziteta, doduše tako je i u Francuskoj, ali ovo je drugi nivo i najbolja liga na svijetu. Djeluje da sam pogodio klub", naglasio je Petrović.

