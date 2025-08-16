logo
"Gledam na klupu, a njega nema": Trener Liverpula skoro zaplakao zbog Dioga Žote

"Gledam na klupu, a njega nema": Trener Liverpula skoro zaplakao zbog Dioga Žote

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Arne Slot htio je da ubaci Dijoga Žotu u igru kada nije išlo Liverpul... Nažalost, nije mogao, pošto je fudbaler nedavno poginuo i to ga je slomilo.

slot htio da ubaci dijoga zotu u igru Izvor: NBC Sports/Screenshot

Liverpul je pobijedio Bornmut 4:2 (1:0) na "otvaranju" nove sezone Premijer lige, ali uopšte to nije bilo lako kao što možda govori rezultat. Iako je šampion Engleske vodio 2:0, uspio je da "prospe" prednost pošto je Semenjo postigao dva gola, ali su u finišu utakmice ipak Kjeza i Salah osigurali pobjedu domaćem timu.

Utakmica je bila vrlo emotivna, pošto su se uoči nje fudbaleri i navijači oprostili od Dijoga Žote, a trener Arne Slot priznao je da je pogledom tražio baš njega kada je situacija bila nepovoljna.

"Kada je bilo 2:2, znate kog igrača sam tražio na klupi? Dijoga Žotu. Ali, nisam mogao da ga uvedem zbog užasnih razloga", rekao je Arne Slot kome je bilo vrlo teško da priča poslije utakmice o svom nekadašnjem fudbaleru, pohvalivši i kako su se od njega navijači oprostili na "Enfildu".


Ipak, kada već nije mogao da uvede Žotu, na teren je poslao zaboravljenog Federika Kjezu koji je pravo niotkuda dobio šansu i iskoristio ju je, tako da je savladao Đorđa Petrovića za 3:2 u 88. minutu, da bi par minute kasnije pogodio i Salah za potvrdu.

Šta se desilo sa Žotom?

Portugalski fudbaler Dijogo Žota tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Španiji početkom jula. Napadač koji je nedavno osvojio titulu u Premijer ligi sa ekipom Liverpula poginuo je zajedno sa svojim rođenim bratom Andreom Silvom, a samo po registarskim oznakama vozila su ih raspoznali.

Do saobraćajne nesreće u kojoj su poginula dvojica fudbalera došlo je nakon što je Lamborgini sletio sa puta i zapalio se. Portugalski fudbaleri krenuli su da pretiču, tom prilikom je eksplodirala guma, a vozač je izgubio kontrolu.

Kada je Lamborgini sletio sa puta i zapalio se, fudbaleri nisu imali vremena da se izvuku.

(MONDO)

Tagovi

Liverpul fudbal Arne Slot Diogo Žota

