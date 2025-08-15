Zaboravljeni fudbaler donio pobjedu Liverpulu: Spektakl na početku Premijer lige

Krilni napadač Liverpula, iako je već dugo otpisan u klubu, postigao gol za pobjedu u prvom kolu Premijer lige.

Premijer liga nije mogla da počne na bolji način! Aktuelni šampion je na svom Enfildu dočekao ekipu kojoj je tokom ljeta uzeo jednog od najboljih igrača, a mi smo pored šest golova vidjeli nevjerovatnu borbu i neizvjesnog gotovo do posljednjeg minuta. Na kraju, Liverpul je savladao Bornmut (4:2) i krenuo ka novom trofeju u engleskom šampionatu.

Bilo je mnogo teže nego što su očekivali fudbaleri slavnog kluba, njihov trener Arne Slot i svi navijači Liverpula. Zapravo, vrlo lako je moglo da se desi da aktuelni šampion ne osvoji sva tri boda na početku novog takmičarskog ciklusa. Takav scenario spriječio je pomalo zaboravljeni Federiko Kijeza, koji se nekim čudom pojavio i zatresao mrežu u 88. minutu. Pitaće se sada u Liverpulu da li žele da ga prodaju, odnosno da li će ostati pri stavu koji imaju već nekoliko mjeseci.

Liverpul je davno prije toga imao komfornu prednost. Novajlija Ugo Ekitike postigao je gol u 37. minutu nakon asistencije Mekalistera, a strijelac prvog gola asistirao je za drugi u 49. minutu utakmice. Tada je strijelac bio Kodi Gakpo i činilo se da Slotov tim ide ka rutinskoj pobjedi. Međutim... Pitao se i Bornmut!

Dvostruki strijelac Antoan Semenjo postigao je golove u 64. i 76. minutu susreta, a tada nikome na Enfildu nije bilo lako. Domaći navijači pomislili su da bi ovaj meč mogao da se pretvori u katastrofu, dok su gosti osjetili priliku da trećim golom naprave potpuni preokret i već na početku režiraju najveću dramu čitavgo prvenstva. Ipak, Liverpul je stigao do bodova - kao što smo već rekli, pogodio je Kijeza u 88. minutu, a Mo Salah je u drugom minutu nadoknade postavio konačan rezultat.

Za ekipu Liverpula prvih 60 minuta na ovom meču odigrao je mađarski reprezentativac srpskog porijekla Miloš Kerkez, koji je tokom ljeta iz Bornmuta prešao u redove aktuelnog šampiona. On je ostavio veoma dobar utisak na debiju, a kasnije je prepustio mjesto Robertsonu, dugogodišnjem lijevom beku Liverpula.

