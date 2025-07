"Jokić? Ljudi, ne mogu to da vam objasnim": Terens Men za MONDO ispričao zašto drugi Nikola ima mjesto u NBA

Terens Men je u intervjuu za MONDO pričao o Nikoli Jokiću, Bogdanu Bogdanoviću, Nikoli Đurišiću. Objasnio je i zbog čega je skoro nemoguće igrati protiv najboljeg na svijetu...

Terens Men (28) je novi košarkaš Bruklina i došao je u Beograd zajedno sa O Dži Anunobijem. Njih dvojica su po prvi put bili u srpskoj prestonici i imali su šta da vide. Jedan od domaćina bio im je Danilo Anđušić, a u prvom dijelu intervjua za MONDO mogli ste da pročitate kakva je veza između Mena i Majkla Odža, a u drugom dijelu smo pričali o nekim drugim temama.

"Prvi put sam u Beogradu, sviđa mi se, prelijepo je", počeo je Men intervju za MONDO.

Pričao je malo i o tome kakav je domaćin bio bivši igrač Partizana koji sada igra za Dubai.

"Odveo nas je Anđušić na neka mjesta da jedemo, bio je sjajan domaćin, ljudi ga ovdje vole, bilo je zabavno", rekao je Terens koji je brend ambasador "Skečersa" i dodao da će da proba rakiju.

Bogdan je sjajan igrač, Đurišić ima NBA budućnost

Terens Men bio je dio trejda između Atlante i Los Anđeles Klipersa u kom je bio i Bogdan Bogdanović, tako da nisu dobili priliku da igraju zajedno, već su bili dio razmjene.

"Pričali smo, Bogdan je htio da se useli dom koji sam ja imao u Los Anđelesu, pričali smo malo, on je sjajan profesionalac, sjajan igrač, čuli smo se i prije dolaska u Beograd. Na kraju nismo razmijenili domove, on je izabrao drugi."

U Hoksima je imao priliku da igra sa drugim srpskim igračem, talentovanim Nikolom Đurišićem koji se vratio poslije povrede.

"Vidio sam ga kako igra, igrali smo prije nekoliko nedjelja zajedno, prije mog trejda u Bruklin. Pričali smo jedan na jedan, sjajan je momak, vraća se iz povrede i jedva čeka da pokaže svijetu šta može. Definitivno ima budućnost u NBA ligi."

"Jokić? Ne mogu to da vam objasnim"

Nezaobilazno pitanje naravno bilo je u vezi sa Nikolom Jokićem. Kako izgleda kada ste na parketu protiv najboljeg na svijetu?

"To je potpuno drugačije iskustvo, ne možete to da objasnite. Postoji plan igre, a u stvari ne postoji. Ne znate šta će da uradi, može da doda, može da šutira, može da kontroliše igru, može da prenosi loptu. Može sve. Usporava igru i ubacuje u svoj ritam, to čini Denver toliko dobrim", pokušava da objasni Terens.

Vidi Nagetse među timovima koji će da se bore za titulu, ali prednost daje Tanderima.

"Glavni favorit je Oklahoma ponovo, ali sam isto mislio i za Denver kada su osvojili titulu, ali se nikada ne zna."

Sada je trejdovan u Bruklin i tamo će igrati sa doskorašnjim saigračem Nikole Jokića - Majklom Porterom juniorom.

"Borićemo se, idemo sa željom da se dokažemo i da pobjeđujemo. Posebno Porter i ja koji smo do sada imali specifične uloge u svojim karijerama. Sada imamo šansu da uradimo nešto drugačije i obojica smo uzbuđeni zbog toga", zaključio je Terens Men.

