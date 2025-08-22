Svetislav Pešić zna koga vodi na Eurobasket 2025: Ovakve Srbije treba svako da se plaši

Pobjeda protiv Slovenije u Areni bila je ujedno i generalna proba Srbije pred Eurobasket. Moglo je da se vidi i šta je srpski selektor spremio za Rigu.

Srbija je odradila i posljednju provjeru pred Eurobasket 2025. U prepunoj beogradskoj Areni deklasirala je Sloveniju (106:72). Pitanje pobjednika nije se postavljalo ni u jednom trenutku, početak meča i serija 10:0 bila je i početak i kraj za goste predvođene Lukom Dončićem.

Nije ni superstar Lejkersa igrao na prepoznatljivom nivou, velikim dijelom i zbog načina na koji je Srbija igrala odbranu, često ga udvajala i tako "gušila" i prosto puštala da drugi igrači rješavaju napade. Ali, ono što je mnogo bitnije jeste da gledamo igru ekipe Svetislava Pešića i ono što je prikazano u generalnoj probi. Viđeno je mnogo, mnogo toga dobrog.

Od prve sekunde je fokus bio na maksimumu, nije bilo nikakvog opuštanja, bez obzira što je prijateljska utakmica. Krenula je Srbija jako i agresivno na obje strane terena, prednost je postepeno rasla i da nije bilo malog "praznog hoda" rezultat je mogao da bude još ubjedljiviji, a to dovoljno govori. Dali su 106 poena, moglo je da bude još...

Šta je Srbija spremila za Eurobasket?

U prethodnim pripremnim utakmicama sve to je izgledalo veoma dobro dok se gleda putem TV ekrana. Sada, kada gledate uživo, onda dobijete mnogo čistiju sliku. Šta smo to vidjeli? Vidjeli smo jednu Srbiju koja igra zajedno. U kojoj nema te vrste ega i jurnjave za poenima. Niko ne forsira, niko ne igra za sebe i ličnu statistiku i to se jasno vidi.

Tristan Vukčević se našao u startnoj postavi, dao je 10 poena, ali to nije ono što je najviše oduševilo i Pešića i publiku. Bila je to sekvenca u kojoj je u jednom momentu udario blokadu, a onda se bacio u aut za loptu. Požrtvovanost i borbenost. Slično je bilo i kada je Dejan Davidovac ušao u posljednjem kvartalu. Na jednoj strani je udario "rampu", a onda zakucao na drugoj. Kada imate dirigente poput Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića onda sve to ide mnogo lakše i cijeli orkestar svira u harmoniji.

Najefikasniji akter meča bio je Nikola Jović sa 18 poena, uz 7 skokova. Većinu tih asistencija dobio je upravo od imenjaka Jokića. Njih dvojica se savršeno razumiju na parketu. Doduše, lako je razumjeti se sa najboljim igračem na planeti. Aleksa Avramović je bio kao "baterija" što mu je i nadimak u reprezentaciji. Pun energije, neumoljiv, stiže sve. Stefan Jović svojim iskustvom i pregledom igre donosi nešto novo, imao je 6 asistencija. Posebne ovacije dobio je Vasa Micić koji je odigrao prvi meč na pripremama, za 13 minuta je dao 6 poena i pokazao da je manje-više siguran putnik u Rigu. Marko Gudurić je pokazao koliko je sazrio, dao je 9 poena, bez forsiranja, Vanja Marinković je bio bez poena (0/3 za tri), ali je u odbrani radio sve. Silčno kao i Ognjen Dobrić. O kapitenu Bogdanoviću ne treba previše trošiti riječi, 14 poena (4/5 za tri), skoro savršeno...

Šta je Jokićev cilj?

Vjerovatno ste i primijetili da nismo spominjali Jokića previše u prethodnom dijelu. Zašto? Zato što je on mozak ove ekipe. Neko od koga sve zavisi i potrebno je to dodatno pojasniti. Centar Denvera ima samo jedan cilj - da ekipa pobijedi. Kako će se to dogoditi? Plan već ima u glavi i vidjeli smo to i protiv Slovenije i na prethodnim pripremnim utakmicama.

Ako bude potrebe za tim, Jokić će da uzme loptu, da forsira šuteve i da postigne i 20, 30, 40 poena, koliko god da treba, ima to u svojim rukama. Ali, to neće raditi tek tako. Vidi se koliko mu je stalo da razigra Jovića, jedna od tih sekvenci viđena je i kada je ukrao loptu, njih dvojica su ostali sami pod košem, mogao je da završi sve, dodao je do Jovića koji je dao vjerovatno jedan od najlakših koševa u karijeri.

Mnogo je Jokiću važnije da uključi ostale, da podigne samopouzdanje i moral cijelog tima, da svi vjeruju u sebe i svoje mogućnosti. Kada je tako, rezultati su lako vidljivi. Ako dođe do toga da mora da šutira, šutiraće. Ovako je i više nego zadovoljan svojom statistikom, jer je i ne gleda. Dao je 10 poena (4-4 za dva, 2-2 sa penala), uz 8 skokova i 4 asistencije. Neće se buniti i da na Eurobasketu ima svaki put sličnu statistiku, a da Srbija ubjedljivo pobjeđuje. To je jedan jedini cilj koji ima.

Kojih 12 Pešić vodi?

Selektor Pešić je potvrdio da će u nedjelju, pred put u Rigu da saopšti kojih 12 igrača vodi na Eurobasket. Prema viđenom protiv Slovenije situacija je prilično jasna. I samo bi neki zdravstveni problem mogao da napravi neku "rokadu" u tom konačnom spisku. Djeluje da je ta dilema riješena pojavljivanjem Micića na parketu i da će on da ide sa ekipom.

Na osnovu minutaže, prikazanog i svega što se vidjelo u Areni ovako bi trebalo da izgleda spisak od 12 putnika na Evropsko prvenstvo:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Vasilije Micić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Vanja Marinković

Ognjen Dobrić

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

(MONDO, Nemanja Stanojčić)