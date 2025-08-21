logo
Beogradska publika izviždala Milorada Dodika na meču Srbije i Slovenije (VIDEO) 1

Beogradska publika izviždala Milorada Dodika na meču Srbije i Slovenije (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Košarkaši Srbije deklasirali su Sloveniju (106:72) u generalnoj probi pred Eurobasket.

Beogradska publika izviždala Milorada Dodika na meču Srbije i Slovenije (VIDEO) Izvor: MN PRESS

"Orlovi" su demonstrirali silu protiv Sloveneca, kojima u "Beogradskoj areni" nije mogao pomoći ni as Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić.

Od prvog do posljednjeg minuta, izabranici Svetislava Pešića su pokazali zbog čega ih kompletna evropska košarkaška javnost doživljava kao prve favorite za zlatnu medalju.

Na meču u Areni bilo je mnogo poznatih ličnosti iz svijeta košarke u prvom redu, a među njima i Milorad Dodik sa sinom Igorom, generalnim menadžerom Igokee m:tel.

Dodika nije blagonaklono dočekala beogradska publika, koja je zvižducima dočekala predsjednika Republike Srpske, kojem je CIK BiH oduzeo mandat. Takođe, čuli su se i uvredljivi povici na računa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

(MONDO)

BL

Kako? Zar njega ne vole svi Srbi, najveceg sina i spasioca?

