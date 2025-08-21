Veliki broj poznatih u svijetu košarke na utakmici Srbija - Slovenija u Beogradskoj areni:

Izvor: MN PRESS

Pripremna utakmica za Eurobasket, Srbija - Slovenija, okupila je u Beogradskoj areni velika imena srpske, regionalne, evropske i svjetske košarke.

Dvostruki NBA šampion sa Majamijem, trener Erik Spolstra, došao je u najveću halu u Srbiji da uživo gleda svog igrača, Nikolu Jovića. Selektor Srbije Svetislav Pešić srdačno ga je pozdravio, dok su u prvom redu sjedili brojni bivši asovi.

Slavni kapiten Jugoslavije Ivo Daneu, lider ekipe koja je postala prvak svijeta 1970, bodrio je svoju Sloveniju iz neposredne blizine, a oko njega sjedili su bivši reprezentativci Jugoslavije i Srbije, Ratko Radovanović, Saša Obradović, Miroslav Berić, Ivan Paunić, Mile Ilić, Stefan Marković, Vuk Radivojević...

Bio je tu i Milorad Dodik sa sinom Igorom, kao i trener KK Crvena zvezda Janis Sferopulos.

Vidi opis Košarkaške face u prvom redu na meču Srbija - Slovenija: Tu je i Milorad Dodik (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

(MONDO)