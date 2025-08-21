Veliki broj poznatih u svijetu košarke na utakmici Srbija - Slovenija u Beogradskoj areni:
Pripremna utakmica za Eurobasket, Srbija - Slovenija, okupila je u Beogradskoj areni velika imena srpske, regionalne, evropske i svjetske košarke.
Dvostruki NBA šampion sa Majamijem, trener Erik Spolstra, došao je u najveću halu u Srbiji da uživo gleda svog igrača, Nikolu Jovića. Selektor Srbije Svetislav Pešić srdačno ga je pozdravio, dok su u prvom redu sjedili brojni bivši asovi.
Slavni kapiten Jugoslavije Ivo Daneu, lider ekipe koja je postala prvak svijeta 1970, bodrio je svoju Sloveniju iz neposredne blizine, a oko njega sjedili su bivši reprezentativci Jugoslavije i Srbije, Ratko Radovanović, Saša Obradović, Miroslav Berić, Ivan Paunić, Mile Ilić, Stefan Marković, Vuk Radivojević...
Bio je tu i Milorad Dodik sa sinom Igorom, kao i trener KK Crvena zvezda Janis Sferopulos.
Košarkaške face u prvom redu na meču Srbija - Slovenija: Tu je i Milorad Dodik (FOTO)
