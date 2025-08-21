logo
U Beogradskoj areni jedan od najvećih na svijetu: Došao da vidi izbliza Nikolu, okružili ga fotografi na terenu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Veliko košarkaško ime u Beogradu zbog Srbije, Slovenije i Nikole Jovića.

erik spolstra u beogradskoj areni na srbija slovenija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Trener Majami Hita Erik Spolstra došao je u Beogradsku arenu ovog četvrtka, na pripremnu utakmicu Srbije i Slovenije. Legendarni NBA stručnjak, šampion iz 2012. i 2013. godine, sa posebnom pažnjom pratiće nastup Nikole Jovića, krila Srbije i njegovog tima.

Pogledajte Spolstrin dolazak u Arenu:




Srbija-Slovenija, doček igrača Slovenije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić


Erik Spolstra jedan je od dugovječnijih trenera u najjačoj ligi na svijetu, jer vodi Majami još od 2008. godine i proglašen je za jednog od 15 najboljih trenera u istoriji lige, uz velikane kao što su Greg Popovič, Red Oerbah, Čak Dejli i drugi.

Nikola Jović igra kod njega od 2022. godine, kada je došao iz Mege kao 27. "pik" NBA drafta.

