Veliko košarkaško ime u Beogradu zbog Srbije, Slovenije i Nikole Jovića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Trener Majami Hita Erik Spolstra došao je u Beogradsku arenu ovog četvrtka, na pripremnu utakmicu Srbije i Slovenije. Legendarni NBA stručnjak, šampion iz 2012. i 2013. godine, sa posebnom pažnjom pratiće nastup Nikole Jovića, krila Srbije i njegovog tima.

Pogledajte Spolstrin dolazak u Arenu:

Pogledajte 00:16 Srbija-Slovenija, doček igrača Slovenije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Erik Spolstra jedan je od dugovječnijih trenera u najjačoj ligi na svijetu, jer vodi Majami još od 2008. godine i proglašen je za jednog od 15 najboljih trenera u istoriji lige, uz velikane kao što su Greg Popovič, Red Oerbah, Čak Dejli i drugi.

Nikola Jović igra kod njega od 2022. godine, kada je došao iz Mege kao 27. "pik" NBA drafta.

Vidi opis U Beogradskoj areni jedan od najvećih na svijetu: Došao da vidi izbliza Nikolu, okružili ga fotografi na terenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 12 12 / 12 AD

(MONDO)