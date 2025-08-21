Veliko košarkaško ime u Beogradu zbog Srbije, Slovenije i Nikole Jovića.
Trener Majami Hita Erik Spolstra došao je u Beogradsku arenu ovog četvrtka, na pripremnu utakmicu Srbije i Slovenije. Legendarni NBA stručnjak, šampion iz 2012. i 2013. godine, sa posebnom pažnjom pratiće nastup Nikole Jovića, krila Srbije i njegovog tima.
Pogledajte Spolstrin dolazak u Arenu:
Erik Spolstra jedan je od dugovječnijih trenera u najjačoj ligi na svijetu, jer vodi Majami još od 2008. godine i proglašen je za jednog od 15 najboljih trenera u istoriji lige, uz velikane kao što su Greg Popovič, Red Oerbah, Čak Dejli i drugi.
Nikola Jović igra kod njega od 2022. godine, kada je došao iz Mege kao 27. "pik" NBA drafta.
U Beogradskoj areni jedan od najvećih na svijetu: Došao da vidi izbliza Nikolu, okružili ga fotografi na terenu
