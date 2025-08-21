Raspored utakmica "zmajeva" na Eurobasketu

Košarkaška selekcija Bosne i Hercegovine učestvovaće na predstojećem Evropskom prvenstvu u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.
"Zmajevi" će igrati u Grupi C u Limasolu, gdje će odmjeriti snage sa reprezentacijama Španije, Italije, Grčke, Gruzije i selekcije domaćina.
Selektor BiH Adis Bećiragić je danas saopštio imena 12 košarkaša na koje će računati na Eurobasketu, među kojima neće biti povrijeđenog Džanana Muse.
Raspored mečeva BiH na Eurobasketu:
BiH - Kipar (28. avgust, 17.15)
BiH - Španija (30. avgust, 20.30)
BiH - Italija (31. avgust, 20.30)
BiH - Grčka (2. septembar, 14.00)
BiH - Gruzija (4. septembar, 14.00)
Plasman u sljedeću fazu takmičenja izboriće najbolje četiri reprezentacije iz svake grupe, a u slučaju da "zmajevi" prođu dalje, igrali bi u osmini finala sa nekom od ekipa iz grupe D u kojoj se nalaze Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija i Island.
