Raspored utakmica "zmajeva" na Eurobasketu

Košarkaška selekcija Bosne i Hercegovine učestvovaće na predstojećem Evropskom prvenstvu u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Izvor: KS BiH

"Zmajevi" će igrati u Grupi C u Limasolu, gdje će odmjeriti snage sa reprezentacijama Španije, Italije, Grčke, Gruzije i selekcije domaćina.

Selektor BiH Adis Bećiragić je danas saopštio imena 12 košarkaša na koje će računati na Eurobasketu, među kojima neće biti povrijeđenog Džanana Muse.

Raspored mečeva BiH na Eurobasketu:

BiH - Kipar (28. avgust, 17.15)

BiH - Španija (30. avgust, 20.30)

BiH - Italija (31. avgust, 20.30)

BiH - Grčka (2. septembar, 14.00)

BiH - Gruzija (4. septembar, 14.00)

Plasman u sljedeću fazu takmičenja izboriće najbolje četiri reprezentacije iz svake grupe, a u slučaju da "zmajevi" prođu dalje, igrali bi u osmini finala sa nekom od ekipa iz grupe D u kojoj se nalaze Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija i Island.

