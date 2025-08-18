logo
Adis Bećiragić kritičan prema "zmajevima": Kao da su na Ol-staru NBA lige, a ne pripremama za Eurobasket

Adis Bećiragić kritičan prema "zmajevima": Kao da su na Ol-staru NBA lige, a ne pripremama za Eurobasket

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić otvoreno je kritikovao svoje izabranike zbog nedostatka pristupa i ozbiljnosti u pripremnim utakmicama za Eurobasket 2025.

Adis Bećiragić kritičan prema "zmajevima": Igraju kao da je NBA Ol-star, a ne pripreme za Eurobasket Izvor: FIBA

Bećiragić je naglasio da ga brine forma, ali još više mentalna spremnost ekipe.

"Pogotovo sa (Ksavijerom) Kastanedom imamo problem. On je apsolutno van forme i tek je počeo da trenira. Protiv Crne Gore je odigrao samo tri minuta, jer jednostavno nije spreman. To nas mnogo koči taktički. A što se tiče pristupa, imam osjećaj kao da igramo revijalne utakmice. Mi se pripremamo za Evropsko prvenstvo, a ne za NBA Ol-Star", poručio je selektor u intervjuu za "Basketball Sphere"

Dodao je da od igrača očekuje maksimalan angažman i na treninzima i na utakmicama.

"Nije dovoljno reći: 'Kad dođe Eurobasket, igraću'. To treba zaslužiti sada. Ako ne podignemo intenzitet za 30–40 posto i ne usvojimo takmičarski mentalitet, raspašćemo se kao biseri s đerdana".

Bećiragić je objasnio i zašto ovog ljeta u dresu BiH nema Luke Garze. Zbog pravila FIBA, Garza i dalje ima status naturalizovanog igrača, pa se selektor morao odlučiti između njega i Ksaviera Kastanede.

"Između dva stranca morali smo odabrati jednog. Moj izbor je bio Kastaneda, jer nam je potreban plejmejker koji može da kreira i pogodi sa distance. Garza bi bez sumnje želio da igra, ali ovo je bila naša prva opcija", rekao je Bećiragić.

BiH će na Eurobasketu igrati u grupi sa Španijom, Grčkom, Italijom, Gruzijom i Kiprom. Selektor "zmajeva" ističe da je recept jednostavan - agresivnost i energija.

"Mi možemo pobijediti svakoga ako igramo 120 posto, a ne možemo nikoga ako spustimo ispod toga. Fizički ćemo dostići nivo, ali mentalna spremnost je ono što odlučuje".

Bećiragić je zaključio da će se vidjeti koliko je ekipa zaslužila već na startu šampionata.

"Vreme je za novi iskorak, ali samo ako budemo spremni žrtvovati se i igrati pravom snagom".

(MONDO)

Tagovi

Adis Bećiragić košarka zmajevi Eurobasket

