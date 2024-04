Čuveni trener oduševljen Nikolom Jovićem! Srbin zablistao u NBA, svaki mjesec je sve bolji!

Mladi srpski košarkaš blistao u NBA, a trener Majamija hvalio Nikolu Jovića zbog toga.

Nikola Jović odigrao je odličan meč u pobjedi Majamija nad Atlantom (117:111), a pod utiscima takve partije bio je i trener tima sa Flloride Erik Spolstra. Jedan od najboljih košarkaških trenera na svijetu sipao je kompliemtne na račun srpskog reprezentativca poslije meča, uz poseban osvrt na to koliko bivši igrač Mege napreduje u NBA!

Jović je kao veoma mlad stigao u NBA ligu, a Majami je imao detaljan plan kako želi da ga razvija. Veliki košarkaški umovi Peta Rajlija i Erika Spolstre znali su šta je u kom trenutku potrebno srpskom košarkašu, a kada se na to prirodao i pobjednički mentalitet velikog borca Džimija Batlera, koji Nikolu gleda kao mlađeg brata, napredak je bio zagarantovan - čak i kada je Jović morao u Razvojnu ligu po minute.

"Nikola je bio fantastičan večeras. Ponekad moram sebe da podsjetim da on ima 20 godina, ali je svakog mjeseca sve bolji. Vidjeli ste to večeras. To je pobjednička košarka", rekao je trener Erik Spolstra, jedan od najboljih u NBA ligi.

Upravo je Spolstra jedan od ljudi koji najviše vjeruju u razvoj srpskog košarkaša, što je bilo jasno i tokom Mundobasketa odigranog na Filipinima.

U reprezentaciji Srbije koja je stigla do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu Nikola Jović je imao veoma važnu ulogu u timu Svetislava Pešića, dok je Erik Spolstra sve to mogao da posmatra. Napredak svog košarkaša trener Majamija je gledao sa veoma dobre pozicije, pošto je bio u stručnom štabu reprezentacije SAD koja se nije proslavila na drugom kraju svijeta.

