Najveći grcao u suzama dok se opraštao: "Nisam mogao da zaspim, moji snovi su se raspali u paramparčad"

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Kamil Stoh se nije oprostio od ski skokova u svojim Zakopanama kako je zasmišljao da će. Tužan dan u Poljskoj.

Kamil Stoh završio karijeru Izvor: Euro Sport/Screenshot

Nisu Zakopane vidjele većeg od Kamila Stoha, a neslavno se završio njegov oproštaj od ski skakaonice na kojoj je ponikao. Iskusni 38-godišnji skakač je posljednji put nastupio i nije prošao prvi krug, završio je kao 41. sa samo 119,5 metara.

"Nisam mogao da zaspim iz nekoliko razloga. Sportski gledano, potpuno sam podbacio. Moji snovi su se srušili", rekao je Kamil Stoh sa suzama u očima kada je vidio šta je uradio na oproštaju.

"Nakon tog posljednjeg skoka, morao sam sve da pustim iz sebe. Morao sam da provedem taj trenutak sa porodicom. Pamtiću ovaj vikend cijelog života", završio je on.

Pogledajte njegov posljednji na domaćem terenu: 

Kako se skakalo u Zakopanama?

Potpuni podbačaj Domena Prevca ostao je u sjenci tužnog oproštaja Kamila Stoha. Nakon 12. mjesta u prvoj seriji drugu je završio kao 27. ali je i tako podigao prednost u generalnom plasmanu pošto Japanci nisu došli u Zakopane i nije bilo Kobajašija i Nikaida.

Ipak, i pored toga je slavila Slovenija. Anže Lanišek je sa skokovima od 138 i 137 metara drugi put ove sezone bio prvi, drugo mjesto je uzeo Jan Herl, a na trećem je bio Manuel Fetner. Iako je imao spektakularan skok od 140 metara, Marius Lindvik je ostao bez podijuma, a peti je bio Embaher.

Ko je Kamil Stoh?

Zajedno sa Adamom Mališem i Davidom Kubackim najveći je u istoriji ovog sporta u Poljskoj. U karijeri je uspio da skoči i 251,5 metara koliko je letio na Planici 2017. godine, a njegove je uspjehe teško pobrojati.

Uspio je 2014. i 2018, godine da bude prvi u generalnom plasmanu Svjetskog kupa, a čak tri puta je osvojio Četiri skakaonice - 2017, 2018 i 2021. godine kao već veteran. U karijeri je imao 80 podijuma i 39 pobjeda. Na svjetskim prvenstvima u ski letovima ima jedno srebro i dvije bronze, na svjetskim prvenstvima u ski skokokovima dva zlata, srebro i tri bronze, ali naravno da se najviše pamte olimpijske medalje.

Prvo je na Zimskim olimpijskih igrama u Sočiju 2014. uzeo dvije medalje. Tada je bio zlatni na maloj i na velikoj skakaonici, što je nezapamćen poduhvat. U Pjongčangu četiri godine kasnije je pobijedio i uzeo zlato na maloj skakaonici i timski je osvojio bronzu. Sada se očekuje da nakon Olimpijskih igara u Italiji u februaru završi karijeru ili da dogura do kraja sezone i da na Planici u martu kaže da je kraj.

Šta čeka Poljake?

Ništa dobro, bar se tako čini. Stoh se oprašta, David Kubacki koji je dominirao do prije nekoliko godina je sada daleko od vrha. Macej Kot i Pavel Vasek su samo prosječni, a najbolji Poljak ove sezone mladi Kacper Tomašak je na ivici Top 10 plasmana u Svjetskom kupu. Ipak, daleko je to od šampiona na kakve su Poljaci navikli...

