Domenu Prevcu za pola boda izmakla istorija: Japanac sve pokvario Slovencu na Četiri skakaonice

Domenu Prevcu za pola boda izmakla istorija: Japanac sve pokvario Slovencu na Četiri skakaonice

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Ren Nikaido je pobijedio na takmičenju u Insbruku i zbog toga sada Domen Prevc ne može do sve četiri pobjede i "grend slema" na Četiri skakaonice.

Domen Prevc Garmiš Partenkirhen Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je podbacio u kvalifikacijama za Insbruk Domen Prevc je povratio prepoznatljivu formu na zvaničnom dijelu takmičenja i nastavio pohod ka osvajanju titule na turneji Četiri skakaonice. Iako nije uspio da dođe do prvog mjesta došao je do podijuma i povećao je prednost na tabeli ispred Jana Herla na drugom mjestu.

Neće napraviti istorijski "grend slem" Slovenac pošto je u Austriji najviše skočio Japanac Ren Nikaido. Sjajni Japanac je došao do prve pobjede u karijeri sa skokvoima od 131 i 128 metara, Prevc je bio drugi sa pola boda manje, a na trećem mjestu završio je Štefan Embaher koga skori pad nije poremetio. 

Tako je za pola boda ispustio šansu za to da bude u istoriji kao još jedan od rijetkih koji su upisali sve četiri pobjede. To su do sada uspjeli samo Sven Hanavald, Kamil Stoh i Rjoju Kobajaši. 

Kako su skakali ostali?

Nakon vodećeg trojca koji je stao u manje od boda uslijedio je Jan Herl, zatim Feliks Hofman, Danijel Čofenig, Anže Lanišek, pa Kacper Tomašak i Džejson Kolbi koji su se sjajno pokazali. Top 10 je zatvorio Rjoju Kobajaši. 

Žestoko su podbacili u prvoj seriji Halvor Egner Granerud, Karl Gajger i Andreas Velinger koji nisu stigli do drugog dijela i bodova, a Valentan Fober je uspio do bodova iako je bio u paru sa Prevcom. Rok Oblak, Jukija Sato, Roman Kudelka i Ilja Mizernik su došli do poena. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:22
Domen Prevc pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

