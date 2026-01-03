logo
Domen Prevc podbacio na Četiri skakaonice: Tek je 30. u Insbruku, ugrozio već upisan trofej

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vidjeli smo nekoliko ozbiljnih podbačaja u kvalifikacijama za takmičenje u Insbruku, a među onima koji su podbacili bio je i Domen Prevc.

Domen Prevc 30. u kvalifikacijama u Insbruku Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako se po jutru dan poznaje neće biti lako Domenu Prevcu u Insbruku. Nakon što je izdominirao na prve dvije skakaonice na Novogodišnjoj turneji sada je u kvalifikacijama za Insbruk bio tek 30. Skočio je Slovenac koji je vodeći u generalnom plasmanu samo 112 metara i zato će biti u paru sa Valentanom Foberom kada swe bude skakalo u prvoj seriji u nedelju.

Najbolji u kvalifikacijama bio je Jan Herl koji je skočio 128 metara, a redom su slijedili Austrijanci Štefan Kraft, Štefan Embaher i Danijel Čofening. Jan Herl neće imati lak posao jer će biti u paru sa Andreasom Velingerom, iskusnim Nijemcem koji je jedva prošao dalje.

Kvalifikacije iznenađujuće nisu prošli Kilijan Pajer, Marijus Lindvik, Žil Šerve... Biće zanimljivh parova u prvoj seriji pa će tako skakati Sakutaro Kobajaši protiv Johana Andrea Forfanga, Kamil Stoh će skakati sa Maksimilijanom Ortnerom, a ozbiljan će biti duel Dešvandena i Paškea.

Vidjećemo i nekoliko sudara sunarodnika pa će tu skakati Kot i Tomašak, Đuniširo Kobajaši i Nikaido kao i Štefan Kraft i Lajtner. Biće zanimljivo vidjeti duele Nakamure i Fetnera kao i Graneruda i Sata.

Domen Prevc ski skokovi Četiri skakaonice

