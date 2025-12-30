logo
Tri milimetra presudila: Slovenac osvojio drugo mjesto na Četiri skakaonice pa diskvalifikovan

Tri milimetra presudila: Slovenac osvojio drugo mjesto na Četiri skakaonice pa diskvalifikovan

Autor Haris Krhalić
0

Timi Zajc je imao tačno tri milimetra duži dres od dozvoljenog.

Timi Zajc diskvalifikovan Izvor: Profimedia/IMAGO

Slovenački ski skakač Timi Zajc diskvalifikovan je sa sinoćnjeg uvodnog takmičenja 74. Novogodišnje turneje Četiri skakaonice u Obersdorfu, pošto je imao tri milimetra duži dres od dozvoljenog.

Zajc je prethodno završio na drugoj poziciji zajedno sa Austrijancem Danijelom Čofenigom (299,2 poena), ali je poslije diskvalifikacije ostao bez plasmana na podijum.

Pobjedu je zabilježio njegov sunarodnik Domen Prevc sa skokovima od 141,5 i 140 metara (316,7 poena), a treća pozicija je pripala Nemcu Feliksu Hofmanu (297,3 poena).

Prevcu je ovo 15. pobjeda u Svjetskom kupu, a Sloveniji je donio prvi trijumf u Obersdorfu na turneji Četiri skakaonice.

Poslije diskvalifikacije Zajca došlo je i do promjena u generalnom plasmanu Svjetskog kupa. Prevc vodi sa 950 bodova, drugi je Japanac Rjoju Kobajaši (juče šesti) sa 691 bodom, dok je treći bio njemački predstavnik Filip Rajmund (večeras peti) sa 545 bodova.

Novogodišnja turneja Četiri skakaonice nastavlja se tradicionalno 1. januara u Garmiš-Partenkirhenu.

Tagovi

ski skokovi Četiri skakaonice

