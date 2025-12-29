Domen Prevc pobijedio u Obersdorfu na uvodnoj stanici Turneje četiri skakaonice – Timi Zajc drugi

Domen Prevc dominatno je stigao do pobjede na prvom takmičenju Novogodišnje turneje u Obersdorfu, dok je Timi Zajc zauzeo drugo mjesto.

Izvor: DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Domen Prevc upisao je novu veliku pobjedu, trijumfom na prvom takmičenju Turneje četiri skakaonice u njemačkom Obersdorfu. Sjajan rezultat za Slovence upotpunio je Timi Zajc, koji je podijelio drugo mjesto sa Danijelom Čofenigom.

Pred oko 27.000 gledalaca i ispunjenim tribinama, Prevc je već nakon prve serije pokazao da cilja na vrh pobjedničkog postolja. Skok od 141,5 metara donio mu je 162,2 boda, čime je sigurno preuzeo lidersku poziciju.

Najbliži konkurent bio je Austrijanac Jan Herl, koji je skokom od 136,5 metara zaostao 8,3 boda, dok je treće mjesto u prvoj seriji pripalo njegovom zemljaku Jonasu Šusteru.

Timi Zajc je sjajnim nastupom i skokom od 133,5 metara završio odmah iza prve trojke nakon prve serije, ali je u konačnom poretku uspio da zauzme drugu poziciju.

Na četvrtom mjestu završio je Feliks Hofman, dok nakon njega slijede Jan Herl, Filip Rajmund, Rjoju Kobajaši, Stefan Embaher, Jonas Šuster, a deseto mjesto pripalo je Štefanu Kraftu.

U generalnom plasmanu Svjetskog kupa Prevc vodi sa 950 bodova, drugo mesto zauzima Japanac Rjoju Kobajaši (večeras sedmi) sa 688 bodova, dok je treći njemački predstavnik Filip Rajmund sa 540 bodova (večeras na šestoj poziciji).

Domen Prevc sada ima priliku da ponovi uspjeh svog brata Petera Prevca, koji je prije deset godina osvojio titulu na “Četiri skakaonice”. Sljedeća stanica turneje je Garmiš, a novo takmičenje na programu je prvog dana 2026. godine.

Raspored takmičenja: