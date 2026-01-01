logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovenac je nezaustavljiv! Domen Prevc slavio i na drugoj stanici Novogodišnje turneje

Slovenac je nezaustavljiv! Domen Prevc slavio i na drugoj stanici Novogodišnje turneje

Autor Haris Krhalić
0

Domen Prevc ponovo oduševio.

Domen Prevc Garmiš Partenkirhen Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenački ski skakač Domen Prevc slavio je i na drugoj stanici Novogodišnje turneje u Garmišu.

Sjajni Prevc u prvoj rundi skočio je 143 metra što mu je bilo dovoljno za prvo mjesto, da bi u drugoj seriji skočio nešto kraće (141 metar), ali je to bilo dovoljno za novu veliku pobjedu sa ukupno 303,1 bodova i veliku prednost nad Janom Herlom koji je bio drugi sa 287,7 bodova.

Treće pozicija pripala je Embaheru koji je imao ukupno 0,6 bodova manje od Herla, a iza njega su bili Japanci - Nikaido i Kobajaši.

Nakon pobjede u Obersdorfu, Prevc je današnjim trijumfom dodatno uvećao prednost u borbi za Zlatnog orla i još jednom pokazao zašto je i prije takmičenja važio za glavnog favorita.

Podsjetimo, današnje skokove obilježila je nova diskvalifikacija Timija Zajca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ski skokovi Domen Prevc Četiri skakaonice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC