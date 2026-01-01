Slovenac je nezaustavljiv! Domen Prevc slavio i na drugoj stanici Novogodišnje turneje

Domen Prevc ponovo oduševio.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenački ski skakač Domen Prevc slavio je i na drugoj stanici Novogodišnje turneje u Garmišu.

Sjajni Prevc u prvoj rundi skočio je 143 metra što mu je bilo dovoljno za prvo mjesto, da bi u drugoj seriji skočio nešto kraće (141 metar), ali je to bilo dovoljno za novu veliku pobjedu sa ukupno 303,1 bodova i veliku prednost nad Janom Herlom koji je bio drugi sa 287,7 bodova.

Treće pozicija pripala je Embaheru koji je imao ukupno 0,6 bodova manje od Herla, a iza njega su bili Japanci - Nikaido i Kobajaši.

Nakon pobjede u Obersdorfu, Prevc je današnjim trijumfom dodatno uvećao prednost u borbi za Zlatnog orla i još jednom pokazao zašto je i prije takmičenja važio za glavnog favorita.

Podsjetimo, današnje skokove obilježila je nova diskvalifikacija Timija Zajca.