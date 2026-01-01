Nikad viđeni haos na Četiri skakaonice: Opet izbacili olimpijskog šampiona

Drugi put zaredom je izbačen sa takmičenja Timi Zajc.

Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji olimpijski šampion u ski skokovima Timi Zajc drugi put je izbačen sa takmičenja na Novogodišnjoj turneji ove godine. Nakon što je u Obersdorfu bio drugi diskvalifikovan je jer je imao 3 milimetra prekratko odijelo, sada je u Garmiš-Partenkirhenu opet imao isti problem.

Ovoga puta mu je odijelo bilo 4 milimetra prekratko već u prvoj seriji i odmah je izbačen. "Hajde da malo raširimo odijelo i valjda će u Garmiš Partenkirheu sve biti u redu", rekao je smireno Timi Zajc, ali očigledno nije to urađeno kako treba.

Timi Zajc w tym sezonie robi challenge Turniej Czterech Dyskwalifikacji#skijumpingfamily#GaPapic.twitter.com/ZlBeNEPy1A — Olek Sieradzki (@oleksieradz)January 1, 2026

Nije samo Timi Zajc diskvalifikovan zbog neispravne opreme u Garmišu. Osim njega su diskvalifikovani Amerikanac Džejson Kolbi i Turčin Fatih Arda Ipčioglu.

Na startu u Obersdorfu ubhedljivo je pobijedio vodeći u generalnom plasmanu Domen Prevc ispred prošlogodišnjeg osvajača Danijela Čofeniga.