Nika Prevc po treći put osvojila Novogodišnju turneju

Porodica Prevc niže uspjehe na takmičenjima u ski skokovima.

Izvor: Kai Taller / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenačka takmičarka u ski skokovima Nika Prevc pobjednica je Novogodišnje turneje Dvije noći, pošto je večeras u njemačkom Obersdorfu zauzela četvrto mjesto.

Nika Prevc je u prvoj seriji u Obersdorfu usljed problema sa vjetrom skočila samo 105 metara, što je bilo dovoljno za 17. mjesto. U drugoj seriji je ostvarila napredak skokom od 128,5 metara i ukupno osvojila 256,6 poena.

Prvu pobjedu u karijeri u Obersdorfu zabilježila je Kanađanka Ebigejl Strejt skokovima od 136 i 116 metara (268,2 poena), drugo mjesto je pripalo takmičarki iz Kine Ping Dženg (257,7 poena), a treće mjesto je zauzela domaća predstavnica Selina Frajtag sa 257,3 poena.

Ovo je bilo treće izdanje takmičenja Dvije noći i ujedno treće slavlje za 20-godišnju Niku Prevc, rođenu sestru Domena Prevc, koji je slavio na prva dva ovosezonska takmičenja na Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice.

Nika Prevc je u ukupnom plasmanu turneje slavila sa 527,7 poena, drugo mjesto je zauzela Frajtag sa 505,3 poena, a treća pozicija je pripala japanskoj takmičarki Nozomi Marujami sa 496,9 poena.

U generalnom plasmanu Svjetskog kupa Marujama vodi sa 35 bodova prednosti u odnosu na Niku Prevc. Od sljedeće sezone takmičarke u ženskim ski skokovima nastupaće kao i muškarci na turneji Četiri skakaonice.