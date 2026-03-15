Saša Obradović je na meču protiv Dubaija u Sarajevu bio žestoko ljut tokom jednog tajm.auta na kamermana.
Crvena zvezda je odigrala veoma loše protiv Dubaija u Sarajevu i zbog toga je Saša Obradović baš nervozan. Vidjelo se to prvo na početku utakmice kada je bio bijesan na svoje igrače, a sada je to iskalio i na kamermanu u trećoj dionici utakmice.
Tražio je Obradović minut odmora na oko tri minuta prije kraja, pri rezultatu 81:56 za domaći tim. Tada je klupi prišao kamerman kao i čovjek koji je držao mikrofon i oni su naljutili Sašu koji je reagovao kada je vidio mikrofon ispred njega dok je sedeo.
"Bježi u pi**u materinu sa ovim": Obradović pobjesnio na kamermana!
"Prošla utakmica, kao i svaki put", počeo je Obradović i tada je primijetio mikrofon i krenuo da psuje na srpskom.
"Bježi bre u pi**u materinu sa ovim. Bježi ovo. Stani ovdje bre u pi**u materinu", vikao je Saša, a neko mu je dobacio samo "nisu naši".