Rudar Prijedor poveo protiv Veleža, pa ostao bez boda u 90+3!

Prijedorčani su imali gol prednosti protiv "rođenih", ali su na kraju doživjeli poraz.

Fudbaleri Veleža osvojili su veoma važna tri boda u borbi za plasman na evropsku scenu. Izabranici Ibre Rahimića su nakon preokreta trijumfovali u Prijedoru nad Rudarom (1:2), postigavši pobjedonosni pogodak u trećem minutu nadoknade:

RUDAR PRIJEDOR – VELEŽ 1:2

Mostarci sada, 11 kola prije kraja sezone, na četvrtoj poziciji imaju 38 bodova, jedan manje od Sarajeva, koje je ranije tokom dana poraženo u Širokom Brijegu (1:0).

Prijedorski tim je, sa druge strane, propustio dobru priliku da pozitivnim rezultatom iz ovog duela uhvati priključak za timovima van zone ispadanja, a u ovom trenutku je posljednji sa 20 bodova, koliko ima i Sloga Meridian na devetoj poziciji.

Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu, a prvi od tri smo vidjeli u 52. minutu. Poslije duge lopte prema Bolivaru, lošije je reagovao Pidro, što je iskoristio španski internacionalac i sa ivice šesnaesterca savladao golmana Ribića.

Samo deset minuta je bilo potrebno Veležu da izjednači. Šerbečić je centrirao sa desne strane i pronašao Salčina, koji je uspio iz dobre pozicije da matira Dubljanića.

Marčetić je u 85. minutu imao sjajnu priliku da vrati prednost na stranu "rudara". Izašao je sam ispred Ribića, ali je "jedinica" gostiju padom u noge spriječila pogodak.

A kad se činilo da će rivali podijeliti bodove, Šarić je pogodio za slavlje igrača i malobrojne grupe navijača koji su doputovali iz Mostara. Loše je reagovala odbrana Rudar Prijedora poslije jednog centaršuta sa lijeve strane, što je kaznio bivši omladinac Hajduka.

