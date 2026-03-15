Rudar Prijedor poveo protiv Veleža, pa ostao bez boda u 90+3!

Dragan Šutvić
Prijedorčani su imali gol prednosti protiv "rođenih", ali su na kraju doživjeli poraz.

Premijer liga BiH Rudar Prijedor Velež

Fudbaleri Veleža osvojili su veoma važna tri boda u borbi za plasman na evropsku scenu. Izabranici Ibre Rahimića su nakon preokreta trijumfovali u Prijedoru nad Rudarom (1:2), postigavši pobjedonosni pogodak u trećem minutu nadoknade:

RUDAR PRIJEDOR – VELEŽ 1:2

Mostarci sada, 11 kola prije kraja sezone, na četvrtoj poziciji imaju 38 bodova, jedan manje od Sarajeva, koje je ranije tokom dana poraženo u Širokom Brijegu (1:0).

Prijedorski tim je, sa druge strane, propustio dobru priliku da pozitivnim rezultatom iz ovog duela uhvati priključak za timovima van zone ispadanja, a u ovom trenutku je posljednji sa 20 bodova, koliko ima i Sloga Meridian na devetoj poziciji.

Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu, a prvi od tri smo vidjeli u 52. minutu. Poslije duge lopte prema Bolivaru, lošije je reagovao Pidro, što je iskoristio španski internacionalac i sa ivice šesnaesterca savladao golmana Ribića.

Samo deset minuta je bilo potrebno Veležu da izjednači. Šerbečić je centrirao sa desne strane i pronašao Salčina, koji je uspio iz dobre pozicije da matira Dubljanića.

Marčetić je u 85. minutu imao sjajnu priliku da vrati prednost na stranu "rudara". Izašao je sam ispred Ribića, ali je "jedinica" gostiju padom u noge spriječila pogodak.

A kad se činilo da će rivali podijeliti bodove, Šarić je pogodio za slavlje igrača i malobrojne grupe navijača koji su doputovali iz Mostara. Loše je reagovala odbrana Rudar Prijedora poslije jednog centaršuta sa lijeve strane, što je kaznio bivši omladinac Hajduka.

Možda će vas zanimati

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC