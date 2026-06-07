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Navijači BiH donijeli najveću džezvu na svijetu na Mundijal!

Navijači BiH donijeli najveću džezvu na svijetu na Mundijal!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Navijači Bosne i Hercegovine donijeli su ogromnu džezvu u Ameriku i tamo ostavili mnoge u šoku kada su je vidjeli.

Navijači BiH donijeli ogromnu džezvu u Ameriku Izvor: Printscreen/X/FOXSoccer

Navijači Bosne i Hercegovine već su napravili spektakl, a da Svjetsko prvenstvo još nije ni počelo. Ne samo da su na tribinama glasno navijali, već su se postarali da ih ljudi u Americi dobro upamte i van terena.

Donijeli su najveću džezvu na svijetu. Stigla je u Sent Luis u Americi pošto je tamo reprezentacija igrala prijateljski meč sa Panamom (1:1). Očekuje se da će odatle da je "presele" u Toronto pošto će u Kanadi da odigraju prvi meč grupne faze protiv domaćina Kanade. Poslije toga će morati da je sele još dva puta, na meč sa Švajcarskom u Kaliforniji, pa onda i na duel sa Katarom u Sijetl.

"Najveća džezva na svijetu je doputovala iz Visokog do Sent Luisa. Iz nje izlazi 8.000 šoljica kafe i pratiće reprezentaciju na svim mečevima tokom Mundijala", napisao je novinar Džejkob Cerosimo, uz objavljenu sliku sertifikata iz "Ginisove knjige rekorda" koja potvrđuje da je to najveća džezva na svijetu.

Napravljena je u Visokom u junu 2024. godine i ima visinu od 124 centimetra i širinu od 95 centimetara. Biće svakako jedna od atrakcija na predstojećem takmičenju sigurno.

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Tagovi

BiH zmajevi fudbal Mundijal 2026 džezva

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