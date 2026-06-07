"Samo tad i nikad više": Legendarni trener se dirljivom porukom oprostio od Edina Avdića

Legendarni trener Boša Tanjević se dirljivom porukom oprostio od Edina Avdića na društvenim mrežama.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Edin Avdić je preminuo u 47. godini. Održana je komemoracija u Beogradu u njegovu čast na kojoj je govor držao i Dejan Bodiroga. Dirljivu poruku o čuvenom komentatoru poslao je i legendarni trener Bogdan Tanjević.

"Nekada davno, možda i deset, samo tad i nikad više. A, toliko je bilo još toga da mu se kaže", napisao je popularni Boša uz njihovu zajedničku fotografiju.

.. nekad davno, mozda i deset, samo tad i nikad vise, a toliko je bilo jos toga da mu se kaze..pic.twitter.com/is8xohsPjB — Bogdan Tanjevic (@BogdanTanjevic)June 6, 2026

Od poznatog komentatora opraštaju se mnogi. Kako oni sportisti i ljudi koji su ga znali i imali priliku da pričaju sa njim, tako i oni koji ga nikada nisu upoznali. Svi su u šoku, ostavljaju dirljive poruke na društvenim mrežama.

"Nikada ga nisam upoznao, ali osjećam kao da mi je preminuo neko iz kuće", bila je jedan od mnogih poruka slične sadržine...

Edine, počivaj u miru.