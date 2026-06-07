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"Samo tad i nikad više": Legendarni trener se dirljivom porukom oprostio od Edina Avdića

"Samo tad i nikad više": Legendarni trener se dirljivom porukom oprostio od Edina Avdića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Legendarni trener Boša Tanjević se dirljivom porukom oprostio od Edina Avdića na društvenim mrežama.

Bogdan Tanjević se oprostio od Edina Avdića Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Edin Avdić je preminuo u 47. godini. Održana je komemoracija u Beogradu u njegovu čast na kojoj je govor držao i Dejan Bodiroga. Dirljivu poruku o čuvenom komentatoru poslao je i legendarni trener Bogdan Tanjević.

"Nekada davno, možda i deset, samo tad i nikad više. A, toliko je bilo još toga da mu se kaže", napisao je popularni Boša uz njihovu zajedničku fotografiju.

Od poznatog komentatora opraštaju se mnogi. Kako oni sportisti i ljudi koji su ga znali i imali priliku da pričaju sa njim, tako i oni koji ga nikada nisu upoznali. Svi su u šoku, ostavljaju dirljive poruke na društvenim mrežama.

"Nikada ga nisam upoznao, ali osjećam kao da mi je preminuo neko iz kuće", bila je jedan od mnogih poruka slične sadržine...

Edine, počivaj u miru.

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02:02
Nenad Kostić oproštaj od Edina Avdića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Bogdan Tanjević Edin Avdić košarka

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