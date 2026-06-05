logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možda će mi neki zamjeriti, ali me ne zanima": Komentator Arene sport se oprostio od Edina Avdića usred prenosa

"Možda će mi neki zamjeriti, ali me ne zanima": Komentator Arene sport se oprostio od Edina Avdića usred prenosa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Komentator Arene Sport BIH Saudin Gabela se na dirljiv način oprostio od Edina Avdića usred prenosa utakmice.

Komentator Arene sport se oprostio od Edina Avdića usred prenosa Izvor: Printscreen/YouTube/X&O chat

Edin Avdić (47) nas je prerano napustio. Jedan od najboljih komentatora i kolumnista je preminuo u Beogradu. Od njega se već danima opraštaju mnogi, među kojima su i mnogi košarkaši koje je poznavao i sa kojima je pričao. Od njega se oprostio i komentator na Areni sport Bosne i Hercegovine Saudin Gabela.

Uoči utakmice između Dubaija i Partizana održan je minut ćutanja kao omaž čuvenom komentatoru. Onda je Saudin odlučio da kaže šta misli i kako se osjeća zbog Edinove smrti i koliko ga je sve to pogodilo.

"Iskoristiću ovih uvodnih par minuta i malo privatizovati ovo vrijeme kako bih se oprostio od čovjeka koji je postao košarkaška ikona. Možda ne na terenu, ali sigurno iza mikrofona. Oprostite mi dragi gledaoci, možda će mi neki i zamjeriti, ali savršeno me ne zanima da li će mi zamjeriti", počeo je Gabela.

Nastavio je u jednom dahu da priča o svom doskorašnjem kolegi i čovjeku kojeg je cijenio.

"Kao što znate, napustio nas je čovjek zbog kog smo zavoljeli ovaj sport, ustajali u sitne sate da gledamo NBA i radovali se svaki put kada vidimo da će raditi neku utakmicu, pa makar se to radilo o meču Burgosa i Saragose u ACB ligi, uz dužno poštovanje. Teško je prihvatiti činjenicu da više neću čuti taj glas koji je proslavio brojne košarkaše koji su zbog toga postali još poznatiji. Upravo poslije njegovih fraza i rečenica koje je izgovarao u prenosima. Hvala ti dragi moj Avdija za svaki savjet, svaku poruku, svaku riječ podrške koju si mi dao u ovom poslu, a bilo ih je mnogo. Možda odlaziš prerano, ali ćeš uvijek i zauvijek biti dio mene i svih nas koji volimo košarku i ovaj sport mnogo. Rahmet ti duši najveći, nedostajaćeš", rekao je Gabela u prenosu.

Tagovi

Edin Avdić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC