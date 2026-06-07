Domaći zadatak pred Svjetsko prvenstvo 2026: Pogledajte gol Amerikanca protiv Njemačke

Entoni Robinson oduševio je fenomenalnim golom protiv Njemačke u prijateljskoj utakmici pred početak Svjetskog prvenstva.

Izvor: Screenshot/Twitter/@FOXSoccer

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo i ovih dana gledamo brojne prijateljske utakmice učesnika i neučesnika turnira, a fudbaleri koji budu igrali na Mundijalu u narednih mjesec i po dana imaće težak zadatak da nadmaše gol Entonija Robinsona.

Američki fudbaler postigao je danas fenomenalan gol u Čikagu u prijateljskoj utakmici protiv Njemačke koji zaista vrijedi pogledati nekoliko puta. Uživajte u ovoj majstoriji:

Antonee Robinson could not have hit this any better



(Via@USMNT)pic.twitter.com/bVAlfSdU2E — FOX Soccer (@FOXSoccer)June 6, 2026



Njemačka je inače pobijedila 2:1 i povela je preko Kaija Haverca u drugom minutu, da bi pomenuti gol Entonija Robinsona "pao" u 37. Uspjeli su tako Amerikanci da na pauzu ne odu s minusom, ali je Liroj Sane u 57. minutu donio pobjedu "pancerima" koji su među najvećim favoritima predstojećeg Svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, SAD kao jedan od domaćina Mundijala u grupnoj fazi igra sa Paragvajem, Australijom i Turskom, dok je Njemačka u još lakšoj grupi - sa Kurasaom, Obalom Slonovače i Ekvadorom.

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