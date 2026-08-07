Trener banjalučkih "romantičara" sumirao je večerašnju utakmicu na Grbavici, u kojoj je njegov tim upisao poraz rezultatom 2:1.

Izvor: Avaz.ba

Banjalučki BSK odigrao je ovog petka istorijsku, prvu utakmicu u Premijer ligi BiH.

Izabranici Bojana Puzigaće su na odlično ispunjenoj Grbavici gostovali Željezničaru, koji je upisao trijumf rezultatom 2:1, iako za ovaj susret trener David Muslera Rodrigeznije mogao da računa na čak 11 igrača.

"Čestitam ekipi Željezničara na pobjedi. Utakmica je mogla da ode na jednu i na drugu stranu. Drago mi je što moji igrači nisu podlegli atmosferi koja je bila dobra i ovdje je uvijek lijepo igrati. Uspjeli smo da postignemo gol, imali smo dvije situacije na 1:1 da okrenemo utakmicu ali gol primamo nakon individualne greške. Vjerovali smo da možemo, postigli smo i drugi pogodak ali VAR je odlučio u korist Željezničara. Okrećemo se obavezama u nastavku prvenstva, nastavićemo ovim putem pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti", sumirao je trener "romantičara" večerašnji susret, u kojem je Željezničar došao do prednosti u 65. minutu preko Aldiana Korore.

Samo pet minuta kasnije je BSK izjednačio pogotkom Davida Čavića, dok je konačan rezultat u 85. minutu postavio Muharem Husković. U posljednjim sekundama, u šestom minutu nadoknade, ponovo se zatresla mreža iza leđa domaćeg golmana Tarika Abdulahovića, ali je pregledom u VAR sobi ustanovljeno da se nesuđeni strijelac Stefan Marčetić nalazio u ofsajdu.

U narednom kolu, koje se igra sljedećeg vikenda, BSK će prvi put u ovoj sezoni biti domaćin. Na stadionu u Krupi na Vrbasu dočekaće ekipu Veleža.

Vidi opis Puzigaća poslije poraza BSK-a u istorijskom meču: Moglo je da ode i na jednu i na drugu stranu... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FK Željezničar Br. slika: 10 10 / 10

(mondo.ba, D. Šutvić)

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