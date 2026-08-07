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Trener Željezničara nakon trijumfa na startu prvenstva: "Poseban dan za mene, ovu utakmicu nikad neću zaboraviti!"

Trener Željezničara nakon trijumfa na startu prvenstva: "Poseban dan za mene, ovu utakmicu nikad neću zaboraviti!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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David Muslera Rodrigez večeras je debitovao na klupi premijerligaša sa Grbavice.

David Muslera o utakmici Željezničar BSK Izvor: Screenshot

Fudbaleri Željezničara, opterećeni brojnim problemima, savladali su BSK rezultatom 2:1 u prvoj utakmici u Premijer ligi BiH u novoj sezoni.

Španski trener David Muslera Rodrigez, koji je ovog ljeta sjeo na klupu sarajevskog premijerligaša, nije mogao da računa na usluge čak 11 igrača za ovaj duel. Međutim, mladi tim koji je poslao teren stisnuo je zube i upisao veliki trijumf pred gradski derbi sa Sarajevom, koji se sljedećeg vikenda igra na Grbavici.

"Na početku bih htio da čestitam svim igračima, i mladim i starim, jer ovo je stav koji želim da vidim od njih. Zahvalio bih se i navijačima koji su nas bodrili od prvog minuta", rekao je Muslera Rodrigez, dodavši:

"Ovo je poseban dan za mene. Neću zaboraviti današnju utakmicu, u ovim trenucima svi treba da uživamo, a kasnije ćemo brinuti o drugim stvarima."

Podsjetimo, Željezničar je u novu sezonu ušao uz veoma tešku finansijsku situaciju. Potencijalni investitor Sanin Mirvić, koji se nalazio na mjestu predsjednika Upravnog odbora, povukao se iz kluba, kojim trenutno rukovodi sedmočlana Radna grupa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

fudbal Premijer liga BiH treneri FK Željezničar FK BSK David Muslera Rodrigez

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