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Moćna Rusija pala u Ubu: Odbojkašice Srbije pobijedile u drami

Moćna Rusija pala u Ubu: Odbojkašice Srbije pobijedile u drami

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Pobjeda Srbije u uzbudljivom meču na pet setova, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u Češkoj.

Odbojkašice Srbije pobijedile Rusiju Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije pobijedila je Rusiju 3:2 (25:23, 23:25, 20:25, 25:16, 15:6) u važnoj provjeri za Evropsko prvenstvo (21. avgust - 6. septembar). Meč je odigran u Hali sportova Ub i donio je dramu za uživanje gledaocima, uz nastup najboljih srpskih odbojkašica - Tijane Bošković, Maje Ognjenović, Hene Kurtagić, Aleksandre Uzelac...

Rusija je poslije samo dvije nedjelje priprema pokazala koliko će biti jaka kada se sljedeće godine bude vratila u Ligu nacija i na Svjetsko prvenstvo, jer joj je nedavno skinuta kazna zbog rata u Ukrajini.

Srpske igračice našle su večeras način da pobijede i u trijumfu su se najviše istakle Tijana Bošković sa 29 poena, Aleksandra Uzelac sa 13, Hena Kurtagić sa 12, Branka Tica sa 8...

Selektor Zoran Terzić iskoristio je i ovaj meč da vidi i pozitivne aspekte u igri i one koje bi trebalo korigovati u nastavku priprema, tokom kojih će u Beograd doći reprezentacija Češke. Ta selekcija je ujedno i domaćin grupe Evropskog prvenstva u Brnu, gradu u kojem će srpski tim igrati u uvodnoj fazi Evropskog prvenstva protiv Austrije, Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine.

Prije večerašnjeg meča u Ubu, Terzićev ti odigrao je protiv Ruskinja i meč u Beogradu iza zatvorenih vrata i završen je nerešeno.

Pogledajte kako je izgledao meč Srbije i Rusije u Hali sportova Ub.

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Tagovi

Odbojka odbojkašice Srbija Rusija

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