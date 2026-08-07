Pobjeda Srbije u uzbudljivom meču na pet setova, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u Češkoj.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije pobijedila je Rusiju 3:2 (25:23, 23:25, 20:25, 25:16, 15:6) u važnoj provjeri za Evropsko prvenstvo (21. avgust - 6. septembar). Meč je odigran u Hali sportova Ub i donio je dramu za uživanje gledaocima, uz nastup najboljih srpskih odbojkašica - Tijane Bošković, Maje Ognjenović, Hene Kurtagić, Aleksandre Uzelac...

Rusija je poslije samo dvije nedjelje priprema pokazala koliko će biti jaka kada se sljedeće godine bude vratila u Ligu nacija i na Svjetsko prvenstvo, jer joj je nedavno skinuta kazna zbog rata u Ukrajini.

Srpske igračice našle su večeras način da pobijede i u trijumfu su se najviše istakle Tijana Bošković sa 29 poena, Aleksandra Uzelac sa 13, Hena Kurtagić sa 12, Branka Tica sa 8...

Selektor Zoran Terzić iskoristio je i ovaj meč da vidi i pozitivne aspekte u igri i one koje bi trebalo korigovati u nastavku priprema, tokom kojih će u Beograd doći reprezentacija Češke. Ta selekcija je ujedno i domaćin grupe Evropskog prvenstva u Brnu, gradu u kojem će srpski tim igrati u uvodnoj fazi Evropskog prvenstva protiv Austrije, Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine.

Prije večerašnjeg meča u Ubu, Terzićev ti odigrao je protiv Ruskinja i meč u Beogradu iza zatvorenih vrata i završen je nerešeno.

Pogledajte kako je izgledao meč Srbije i Rusije u Hali sportova Ub.

Vidi opis Moćna Rusija pala u Ubu: Odbojkašice Srbije pobijedile u drami Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

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