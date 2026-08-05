Odbojkaške reprezentacije Rusije se vraćaju u Ligu nacija

Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je u srijedu da će i muška, i ženska reprezentacija Rusije igrati u narednoj Ligi nacija, koja će biti održana 2027. godine.

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"Nakon saopštenja objavljenog 8. jula 2026. godine, FIVB je nastavio konsultacije sa relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se utvrdio jasan plan za povratak ruskih sportista i tehničkih zvaničnika na svetska takmičenja. Nakon ovih konsultacija, FIVB može da potvrdi da će i muška, i ženska reprezentacija Rusije učestvovati u Ligi nacija 2027. godine, kao najbolje rangirane ekipe koje se još nisu kvalifikovale za to takmičenje", piše u saopštenju Međunarodne odbojkaške federacije, koje su prenijele agencije.

Isključivo za izdanje 2027. godine, takmičenje će biti prošireno sa 18 na 19 ekipa u obje konkurencije.

Ovo će omogućiti učešće ženske reprezentacije Slovenije i muške reprezentacije Finske, koje su trebalo da izbore plasman na osnovu svojih rezultata u prethodnim sezonama, a FIVB je saopštio i da trenutno razmatra format takmičenja neophodan za sprovođenje ovog proširenja.

FIVB je naveo i da će u skladu sa preporukom Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), biti izrađen i sproveden "poseban i sveobuhvatan" plan antidoping testiranja putem Međunarodne agencije za testiranje (ITA).

Međunarodna odbojkaška federacija navela je i da ju je Odbojkaški savez Rusije zvanično obavijestio da je dobrovoljno odlučio da ne učestvuje na Svjetskom prvenstvu za odbojkaše 2027. godine.

FIVB je naveo i da, u konsultaciji sa Lokalnim organizacionim odborom, odbojkaškim savezima Kanade i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kao i drugim relevantnim partnerima, nastavlja da razmatra mogućnost učešća ženske reprezentacije Rusije na Svjetskom prvenstvu za odbojkašice 2027. godine.

(MONDO, agencije)