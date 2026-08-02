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Matija Popović vlada Rusijom: Srpski fudbaler evrogolom obradovao navijače CSKA

Matija Popović vlada Rusijom: Srpski fudbaler evrogolom obradovao navijače CSKA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Popović je u prva dva kola upisao asistenciju i pogodak za CSKA

Matija Popović postigao prvi gol za CSKA Izvor: Dmitry Yakovlev / Zuma Press / Profimedia

Srpski fudbaler Matija Popović na fenomenalan način je otvorio novu sezonu u Rusiji.

Napadač CSKA je u prvom kolu protiv Baltike upisao asistenciju, a sada je protiv Krila Sovjetov postigao i prvenac. I to kakav.

Popović je zalaganjem na terenu i lucindim potezima postao miljenik navijača "armijskog kluba".

Protiv Baltike je poslije njegovog šuta protivnički igrač skrenuo loptu u mrežu, a CSKA je na kraju slavio sa 2:1. Morao je mladi as da se zadovolji asistencijom.

Sada je Popović doveo "armejce" u vođstvo u 29. minutu prelijepim golom sa oko 20 metara, ali su Krila Sovjetov na kraju stigla do boda - 1:1. Bod gostima je donio Vitjugov u 63. minutu poslije asistencije Mihajla Banjca.

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Matija Popović
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

 CSKA je, dakle, sa četiri boda pri vrhu tabele, dok su Krila Sovjetov i drugi put u sezoni osvojili bod.

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Tagovi

CSKA Moskva Matija Popović Rusija

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