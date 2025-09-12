Reprezentativac Srbije uzima ruski pasoš: Potpisao za CSKA, da li mijenja i reprezentaciju?

Matija Popović je spreman da uzme ruski pasoš, da li Srbija treba da se brine?

Izvor: MN PRESS

Matija Popović je na kraju ipak završio u Moskvi. Ovaj 19-godišnjak koji je prošle godine napustio Partizan prvo je otišao u Moncu, zatim u Napoli, a onda je bio na pragu povratka među crno-bijele. Sada je ipak na kraju završio u redovima CSKA iz Moskve.

To nije sve, pošto ruski mediji navode da je talentovani ofanzivac spreman da uzme ruski pasoš. Ne navodi se da li to znači da bi igrao za reprezentacije Rusije ili samo da bi bio računat kao domaći igrač.

"Tinejdžer nakon dolaska u Moskvu ozbiljno razmišlja da uzme ruski pasoš. Na njega ima pravo jer mu djed vuče korijene iz naše zemlje", navodi se u ruskim medijima.

Ko je Matija Popović?

Visoki ofanzivni vezni rođen je u Njemačkoj, a prošao je omladinsku školu prvo Vojvodine, pa Partizana. Nakon godinu dana u Italiji sada želi prve seniorske minute i navodno bi mogao da bude pozajmljen Partizanu.

Za U17 selekciju Srbije igrao je deset puta i dao je jedan gol, a za U19 selekciju nastupao je takođe deset puta i dao je dva gola. U oktobru 2023. godine britanski "Gardijan" ga je imenovao za jdnog od 60 najboljih fudbalera svijeta rođenih 2006. godine.