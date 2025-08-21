logo
Da li je FK Partizan zbog Miška ostao bez najvećeg pojačanja? Oglasio se košarkaški agent, ovako stoje stvari

0

Košarkaški agent Miško Ražnatović tvrdi da ne ulazi u fudbalske poslove, nakon što se pominjala njegova umiješanost u transfer Matije Popovića i FK Partizana.

Miško Ražnatović o transferu Popovića u Partizan Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan tokom čitavog ljeta pokušavao je da obezbijedi potpis talentovanog Matije Popovića, koji je svojevremeno napustio Humsku kao pravi biser srpskog fudbala. Nakon kratke epizode u Italiji nekada jedan od najtalentovanijih evropskih igrača u svom godištu bio je blizu povratka u crno-bijeli tabor, ali je onda sve propalo!

Po glasinama, do dogovora nije došlo jer se u cijelu priču uključio košarkaški agent Miško Ražnatović. Menadžer koji vodi računa o karijeri Matijine sestre Jovane, izuzetno talentovane košarkašice, pomagao je savjetima tokom pregovora Partizana, porodice Popović i Napolija, ali to ne znači i da se uključuje u fudbalske transfere.

"Ako vlasnik da ime agenciji BeoBasket trebalo bi da je jasno da želi da se bavi menadžerskim poslom samo u košarci! Ni u jednom drugom sportu! Pravno savjetovanje oko fudbalskih ugovora, poput Radomira Antića davne 2010. i Matije Popovića ovog ljeta, ne znače ulazak u fudbal", napisao je Miško Ražnatović na svom profilu na društvenoj mreži "X".

Ko je Matija Popović?

Svojevremeno najtalentovaniji srpski i jedan od najtalentovanijih evropskih fudbalera u svom godištu blistao je noseći dres Partizana i Srbije u mlađim kategorijama. Tada se pričalo da se evropski velikani otimaju za srpskog fudbalera, ali su se u Partizanu nadali da će uspjeti da ga zadrže i vide u crno-bijelom dresu.

To se nije desilo... Popović se kao veoma mlad fudbaler preselio u Moncu prije nego što je upisao seniorski debi za Partizan, a zatim je igrao i za mladi tim Napolija. Italijanski tim bio je spreman ovog ljeta da ga pusti u Beograd, ali se Matija Popović neće vratiti.

"Što se tiče Matije Popovića, nemam novih informacija. Razgovarao sam sa Dankom, bilo je jako blizu. Šta se izdešavalo, ne znam. U pitanju su kompleksi odnosi", rekao je nedavno Srđan Blagojević, dok je Predrag Mijatović detaljnije objasnio situaciju.

 "Stvarno smo učinili sve da Popovića vratimo, jer pripada ovoj ekipi. Dugo radimo na tome, samo što je minulih dana izašlo u medije, zbog čega se više pominje u javnom prostoru. Ne postoji dan ili datum dokle ćemo ga čekati. Ta situacija će se brzo riješiti, sa da ili ne", istakao je bivši fudbaler Partizana.

fudbal Miško Ražnatović FK Partizan Matija Popović

