Matija Popović ima novi klub: Završena ljetna saga, igraće daleko od Partizana

Talentovani srpski fudbaler Matija Popović neće obući dres Partizana, već bratskog kluba crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je tokom cijelog ljeta pokušavao da angažuje Matiju Popovića, ali se talentovani ofanzivac neće vratiti u Humsku kako bi na dobro poznatom mjestu započeo seniorsku karijeru. Umjesto u Srbiji, Popović će se u profesionalnom svijetu oprobati u Rusiji, kao prvotimac CSKA iz Moskve!

Kako prenosi "Sport Ekspres", svi detalji su dogovoreni i mladi reprezentativac Srbije seli se u Moskvu gdje će poptisati višegodišnji ugovor. Matija Popović stiže kao slobodan igrač, CSKA neće platiti obeštećenje Italijanima za njegove usluge, ali će im kasnije ustupiti 10 odsto od prodaje srpskog fudbalera koji je godinama važio za jednog od najtalentovanijih u Evropi kada je njegova generacija u pitanju.

Popović je svojevremeno kao veliki talenat Partizana napustio klub kada je trebalo da potpiše profesionalni ugovor, a prethodnih godina živio je u Italiji. Prvo je potpisao za Moncu, zatim igrao za mladu ekipu Napolija, a još nije upisao ni minut u seniorskom fudbalu. Za to će priliku imati sada, jer je konačno riješena transfer saga koja je trajala čitavog jleta.

Čelnici Partizana nisu krili da im je Matija Popović najveća želja ovog ljeta, a i Srđan Blagojević je na jednoj od konferencija istakao da je dogovor blizu. Trener Partizana čak je i analizirao Popovića koji je trebalo da pojača crno-bijeli tabor, prije nego što je došlo do dramatičnog obrta u koji je uključen i košarkaški menadžer Miško Ražnatović.