"Ukidamo suspenziju Rusije i Bjelorusije, igraće na Svjetskom prvenstvu"

Rusija i Belorusija se vraćaju na najveću rukometnu scenu, saopštio je IHF.

Izvor: mondo.ba

Međunarodna rukometna federacija (IHF) objavila je da će ukinuti sve zabrane, suspenzije i kazne ruskim i bjeloruskim timovima i sportistima. IHF je odluku donio na osnovu najnovijih poteza Međunarodnog olimpijskog komiteta.

IHF je u detaljnom i hitnom saopštenju naveo da je pratio poteze MOK-a, kao i da je već duže vrijeme pripremana reintegracija ruskih i bjeloruskih timova, reprezentacija, sudija, eksperata i predavača u takmičenja i ostale aktivnosti IHF. To recimo znači da će ruski i bjeloruski timovi moći da igraju Svjetska prvenstva, a vidjećemo kakva će situacija biti sa Eurom koji je pod kontrolom EHF i Olimpijskim igrama o kojima naravno brigu vodi MOK.

Kompletno saopštenje IHF povodom ponovne reintegracije Rusije i Bjelorusije u međunarodna rukometna zbivanja prenosimo bez skraćivanja u cijelosti.

Saopštenje IHF

Izvor: Pixathlon / Sipa Press / Profimedia

"Prateći odluke Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) od 7. maja i 7. juna 2026. godine Vijeće IHF je odlučilo da usaglasi svoju poziciju sa najnovijim preporuikama MOK tako što će istog momenta poništiti sve sankcije koje su 4. marta 2022. godine stavljene na takmičenje ruskih i bjeloruskih timova, sudija, zvaničnika, predavača i eksperata u događajima IHF i u aktivnostima naše organizacije.

U skladu sa preporukom MOK-a IHF će u saradnji sa Internacionalnom testing agencijom (ITA) impementirati neophodne mjere da se postave neophodni anti doping standardni vezani za povratak ruskih sportista u međunarodna rukometna takmičenja, kao i da se bude u skladio sa svjetskim anti doping pravilima. Neće biti nikakvih dodatnih zahtjeva i provjera.

U prethodnim mjesecima Veće IHF je preuzelo korake ka reintegraciji. 24. marta 2026. ruski i bjeloruskih juniorskim timovi su dobili dozvolu da organizuju prijateljske mečeve i turnire i da učestvuju u njima, uz potpisane deklaracije da isti neće imati nikakve veze sa vojskom ili državnim obavještajnim strukturama. 6. maja 2026. godine Vijeće je odobrilo mogućnost dodjeljivanja potencijalnoe specijalne pozivnice za U16 Svjetsko prvenstvo 2026. u ženskoj konkurenciji za reprezentaciju Rusije ili Bjelorusije.

IHF prepoznaje da će za punu reintegraciju biti potreban duži period za ruske i bjeloruske timove i sudije. Bez obzira na to IHF dočekuje sa dobrodošlicom ekipa u internacionalna rukometna takmičenja i nada se da će se u potpunosti vratiti u takmičarski ritam i kalendar.

IHF naglašava dugotrajnu posvećenost Rukometnom savezu Ukrajine i nastavlja da bude solidaran sa Ukrajinom. Oštro osuđujemo rat koji se vodi u Ukrajini i njegove užasne posljedice. IHF gaji iskrenu nadu da će se ovaj rat vrlo brzo završiti što će donijeti mir, ponovno uspostavljanje normalnih sportskih odnosa i nastavak mirne međunarodne saradnje. U isto vrijeme IHF ostaje posvećen čuvanju vrijednosti sporta i dijaloga unutar rukometne porodice."

(MONDO)

BONUS VIDEO: