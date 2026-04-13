Kraj sankcija za Ruse i Bjeloruse: "World aquatics" povukao veoma važan potez!

Ruski i bjeloruski takmičari u vodenim sportovima nesmetano mogu da se takmiče na manifestacijama koje organizuje WA.

Izvor: AI

"World Aquatics" povukao je izuzetno značajan potez ka povratku ruskih i bjeloruskih sportista na borilišta!

Kako je saopšteno, smjernice za učešće sportista na akvatičkim događajima tokom perioda političkog konflikta više se neće primjenjivati na seniorske sportiste sa bjeloruskom ili ruskom sportskom nacionalnošću.

"Seniorskim sportistima sa bjeloruskom ili ruskom sportskom nacionalnošću biće dozvoljeno da učestvuju na događajima World Aquatics na isti način kao i njihove kolege koje predstavljaju druge sportske nacionalnosti, sa svojim odgovarajućim uniformama, zastavama i himnama", istaknuto je uz napomenu da će takmičarima iz Rusije ili Bjelorusije biti dozvoljeno da se takmiče tek nakon što uspješno prođu najmanje četiri uzastopne antidoping kontrole.

Podsjetimo, ruskim i bjeloruskim takmičarima sankcije su uvedene po početku rata između Rusije i Ukrajine, u februaru 2022. godine. Nastupi na takmičenjima bili su im dozvoljeni, ali bez isticanja državnih simbola i intorniranja himne.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)