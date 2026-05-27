Đoković imao poseban zahtjev na Rolan Garosu: Niko nije pomislio da je ovo njegova ideja

Rolan Garos je ispunio želju Novaka Đokovića o terminu drugog meča na turniru ove godine.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igrao je meč prvog kola na Rolan Garosu u večernjem dijelu programa, a zatim je odlučeno da drugu rundu igra u dnevnom dijelu programa. Mnogi su to shvatili kao nepoštovanje Novaka Đokovića, kojem prethodnih godina nije prijalo da igra u teškim vremenskim uslovima, kada je najtoplije i kada sunce može da ometa igru.

Iz Pariza sada stižu potpuno drugačije vijesti! Nije Rolan Garos pokazao nepoštovanje prema Novaku Đokoviću nego mu maksimalno izašao u susret. Nekadašnji teniser Nikola Mau koji sada radi kao stručni konsultant otkrio je da su organizatori pristali na zahtjev koji im je uputio Novak Đoković, da njegov meč drugog kola protiv Valentina Rojea bude prebačen u onaj manje popularan termin.

Kako je rekao Mau, Novak Đoković smatra da se osjeća dobro i da mu neće biti problem da igra u najtoplijem dijelu dana. Sa druge strane, nakon meča prvog kola ima je problema i nije mogao lijepo da odspava nakon meča u večernjem delu programa. Novak je često isticao koliko su mu u ovoj fazi karijere značajni odmor i dobar san, pa ne čudi što je to postavio kao svoj prioritet na početku grend slema u Parizu.

Mahut revela que Djokovic pidió hoy jugar de día porque el primer día le costó dormir tras el turno de noche.



Habla de cómo Nole se ve de bien para jugar en el día de más calor del torneo.



Yo pensaba que querría evitar jugar al sol, así que es una pequeña sorpresa para mí.https://t.co/QrqyQ6HLhp — José Morón (@jmgmoron)May 27, 2026

Podsjećamo, na početku turnira Novak Đoković je savladao domaćeg predstavnika Đovanija Mpeši Perikara u četiri seta, nakon gotovo tri sata tenisa. Meč je počeo u 20:30, završio se blizu ponoći, a Novak je zatim imao obaveze prema medijima, oporavak i gomilu drugih obaveza prije nego što je mogao da napusti kompleks.

Igranje mečeva u dnevnom dijelu programa mogli bi da omoguće Novaku Đokoviću mnogo dragocjenih sati tokom večeri. Raniji odlasci na spavanje mogli bi da mu prijaju i da mu sačuvaju energiju za završnicu turnira, kada je najatraktivnije mečeve svakako morati da igraju u terminima koji su najpopularniji za ljubitelje tenisa.