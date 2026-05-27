Ćavi Paskval odlazi iz Barselone: Klub saopštio da je gotovo, ima samo još jedan zahtjev za njega

Trofejni španski trener napušta Barselonu poslije manje od godinu dana

Trofejni španski stručnjak Ćavi Paskval na kraju ove sezone napustiće Barselonu. Dok se već dugo nagađa da će otići u Dubai na ljeto, postalo je zvanično da će poslije završetka španskog plej-ofa napustiti "Blaugranu".

"Barselona obavještava javnost da je trener Ćavi Paskval saopštio klubu da će na kraju ove sezone aktivirati raskidnu klauzulu iz ugovora koji ga je vezivao za klub do 2028. Na taj način, završiće svoju drugu epizodu na klupi košarkaške sekcije Barselone, koja je počela 17. novembra 2025, kada se tim nalazio u komplikovanoj sportskoj situaciji", saopštio je klub.

"Barselona mu zahvaljuje na radu tokom ovih mjeseci i želi mu mnogo sreće u budućnosti. Sve strane su sada fokusirane na zajednički cilj - da sezonu završe osvajanjem ACB lige. Klub će uskoro pozvati medije na konferenciju za novinare koju će Ćavi Paskval održati u četvrtak od 11.30 časova", navedeno je.

Pod Paskvalovim vođstvom, Barselona je ove sezone eliminisala Zvezdu u plej-inu, pa ipak izgubila u utakmici za osmo mjesto protiv Monaka. U Ligi Endesa Barselona je na polovini pretposljednjeg kola na četvrtom mestu tabele, sa istim učinkom kao trećeplasirana Valensija i petoplasirana Baskonija (23-9).

Plej-of španske lige počeće 2. juna i titulu će braniti Real.