Nekad četvrti teniser svijeta sad prolazi kroz pakao: Sjeo na klupu i zaplakao usred meča

Britanski teniser Džek Drejper nije mogao da skrije suze. Nekad četvrti igrač svijeta zaplakao je usred meča.

Izvor: X/tennistv/printscreen

Britasnki teniser Džek Drejper se vratio na teren, ali nije imao povratak kakav je želio. Nekad svjetski "broj 4" poražen je u prvom meču poslije višemjesečne pauze, a duel u Montrealu završio je suzama i velikom zabrinutošću zbog problema sa povredom.

Britanski teniser nije uspio da savlada Terensa Atmana, koji je slavio poslije tri seta - 6:3, 2:6, 6:2. Drejper je tokom meča pokazao da još nije na pravom nivou, a posebno zabrinjava trenutak iz odlučujućeg seta kada je zbog bola i nemoći emotivno reagovao na klupi. Pri rezultatu 4:1 za protivnika, Britanac je sjeo, spustio glavu i zaplakao. Iako je uspio da se pribere i nastavi meč, bilo je jasno da nije mogao da igra na maksimumu.

Suze Džeka Drejpera obišle svijet:

Pokušao je da se vrati u duel, imao je šansu da smanji zaostatak, ali Atman nije dozvolio preokret i poslije sat i 52 minuta stigao je do pobjede.

Problemi sa rukom ponovo su se pojavili, a upravo je ta povreda već ranije pravila velike probleme Drejperu. Britanac je ove godine odigrao tek šesti turnir, dok mu je ovo bio prvi nastup nakon što se povukao sa Vimbldona.

Njegova karijera posljednjih sezona prolazi kroz brojne uspone i padove. Drejper je svojevremeno važio za jednog od tenisera koji bi mogli da ugroze dominaciju Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, a u junu 2025. stigao je do četvrte pozicije na ATP listi. Međutim, zbog čestih problema sa povredama trenutno se nalazi tek na 143. mjestu.

Činilo se da se oporavio, ali...

Ove sezone uspio je da zabilježi dobre rezultate na Indijan Velsu, gdje je stigao do četvrtfinala, kao i na Istbornu, gdje je igrao polufinale. Ipak, najveći problem ostaje kontinuitet, pošto ne uspijeva da poveže duži period bez zdravstvenih problema. U njegov tim je od maja uključen i legendarni Endi Marej, ali njihova saradnja za sada nije imala mnogo prilika da se pokaže, jer im je turnir u Montrealu tek drugi zajednički nastup.

Drejper bi trebalo da dobije pozivnicu za turnir u Sinsinatiju naredne nedjelje, dok je njegov nastup na US openu sad pod velikim znakom pitanja. U karijeri je osvojio tri titule, ima skor od 117 pobjeda i 65 poraza, a od nagrada na turnirima zaradio je više od sedam miliona evra.

"Spustio je glavu i jednostavno se slomio"

Situacija na terenu zabrinula je i stručne komentatore. Bivša britanska teniserka i analitičarka Enabel Kroft priznala je da joj je bilo teško da gleda Drejpera u takvom stanju. "Bio je to veoma emotivan trenutak. Spustio je glavu i jednostavno se slomio. Zaista je teško gledati takve scene", rekla je Kroft.

This is not easy to watch.



Jack Draper wiping away tears from his eyes during the changeover in his match against Atmane in Montreal.



The injuries & constant battle with his health since winning Indian Wells in 2025 have taken a toll on him.



pic.twitter.com/7SQkunECVP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 4, 2026

Ona je tokom prenosa ocijenila da je moguće da su se problemi sa rukom ponovo vratili. "Možemo samo da pretpostavimo da ga povreda muči. Emocije su ga savladale i samo on zna kroz šta je prolazio u tom trenutku", navela je.

Kroft je dodala da je pad u igri bio očigledan.

"Vjerovatno se radi o povredi koja se ponovo aktivirala, posebno jer znamo koliko je radio da se vrati. U drugom setu je izgledao odlično, a onda mu je brzina servisa naglo pala. Postalo je jasno da više ne može da udara punom snagom, već samo pokušava da ubaci lopticu u teren. Poslije toga izgubio je i mogućnost da napada sa osnovne linije", zaključila je Kroft.