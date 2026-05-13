Pobijedio Novaka Đokovića, pa angažovao Endija Mareja

Britanic Endi Marej treniraće sunarodnika Džeka Drejpera koji pokušava da se vrati poslije teške povrede.

Britanski teniser Džek Drejper angažovao je legendarnog Endija Marija za sezonu na travi. Ovo će nekadašnjem grend slem šampionu biti prvi trenerski posao nakon prekida saradnje sa Novakom Đokovićem u martu 2025. godine.

Drejper je dodao Endija Mareja u svoj trenerski tim za sezonu na travi i očigledno će poslije maleroznog perioda i teže povrede pokušati da se vrati na stare staze na predstojećem Vimbldonu.

Britanski "broj dva" je objavio da se rastao sa Džejmijem Delgadom sa kojim je sarađivao proteklih šest mjeseci.

"Veoma sam zahvalan na svemu što je Džejmi Delgado učinio za mene u proteklih šest mjeseci. On je trener svjetske klase i sjajan čovjek. U svoj tim dodaću Endija Mareja koji će me podržavati tokom cijele sezone na travi."

Drejper nije igrao od sredine aprila, a njegov povratak nakon osmomjesečne pauze nije protekao kako je zamišljao, pa je u posljednje vrijeme morao da propusti neke planirane turnire. Marej nije zvanično predstavljen kao trener, pa će vjerovatno biti u ulozi savjetnika dok se ne konkretizuje njihov odnos.

Marej najavio povratak

U nedavnom intervjuu za Skaj Sports, Marej je priznao da je rad sa Đokovićem podstakao njegovu želju da ponovo bude u ulozi trenera.

"Da budem iskren, ponovo bih trenirao. Mnogo sam naučio, više o treniranju, o tome kako morate da prenesete svoju poruku igraču sa kojim radite i kako da ga slušate. To što imam djecu mi je pomoglo u tome, naučilo me je da svemu pristupim sa više razumijevanja i da vidim nešto iz perspektive druge osobe."

Podsjetimo, saradnja Đokovića i Mareja trajala je šest mjeseci, a kako nisu uspjeli da zajedno osvoje nijedan trofej, rastali su se u prijateljskim odnosima. Drejper je jednu od većih pobjeda u karijeri ostvario protiv Đokovića u Indijan Velsu, ali nakon toga nije uspio da pronađe igre koju su mu prethodno donijele četvrtu poziciju na ATP turu.

