logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jasno sam mu rekao uslove": Zašto Marej može da trenira Drejpera, a ne Đokovića?

"Jasno sam mu rekao uslove": Zašto Marej može da trenira Drejpera, a ne Đokovića?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Britanci su uzbuđeni zbog saradnje legendarnog Endija Marija i Džeka Drejpera koji traži put do teniskog vrha.

Endi Marej trener Džeku Drejperu Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Slavni britanski teniser Endi Marej nedavno je počeo saradnju sa sunarodnikom Džekom Drejperom, iako se činilo da poslije trenerske avanture sa Novakom Đokovićem neće ponovo biti u toj ulozi. Nekadašnji grend slem šampion je otkrio zašto je prihvatio ponudu 113. tenisera svijeta koji je u jednom momentu bio na četvrtoj poziciji na ATP listi.

Teška povreda ga je odvojila od terena na duži vremenski period, a ni povratak nije protekao onako kako se očekivalo. Koji je zapravo Endijev motiv u trenerskom poslu?

"Džek je prijavljen da naredne nedjelje igra u Istbornu, a onda na red dolazi Vimbldon. Već uveliko trenira i sprema se za povratak. Radio je većinu dana u prošloj nedjelji. Njegov tenis je fenomenalan, ali su ga različite povrede znatno omele. Sljedeći korak je da igra mečeve i vrati povjerenje u svoje telo", rekao je član "velike četvorke".

Izvor: David Young / Actionplus / Profimedia

Razlog za prihvatanje ponude je taj što žive jako blizu i uporedo može da se posveti porodici. Njih dvojica imaju jasan dogovor - 10 turnira godišnje.

"Zaista mi se mnogo dopada kako Džek igra, želim da mu pomognem kad god mogu, ali sam mu jasno rekao šta mogu, a šta ne. Našu saradnju je olakšala činjenica da živimo samo pola sata vožnje jedan od drugoga. Sa nekim ko je iz Amerike ili Španije saradnja bi bila nemoguća. I dalje želim da bude u stanju da pokupim svoju djecu iz škole i odvedem ih kući", rekao je Mari.

Osvrnuo se kratko i na saradnju sa Novakom Đokovićem koja nije potrajala, ali svakako mu je dala impuls da želi da se bavi trenerskim poslom. Još jednom je upitan šta mu je bilo najteže?

"Priprema za meč mi je bila teža nego sam meč. Mnogo je stvari moralo da bude urađeno prije toga. Razgovor sa igračem, da sve bude kontrolom, odgovarajući teren za trening zakazan, izabran pravi sparing partner, loptice, reketi, strategija… Sve to želite da bude besprijekorno prije same partije. Kada bi igrač izašao na teren, sve je postajalo lakše. Volio sam taj dio trenerskog posla kada pratim meč", rekao je Endi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Endi Marej Tenis Novak Đoković Džek Drejper

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC