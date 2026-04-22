"Đoković vjerovatno ništa nije naučio od mene": Marej pokazao poštovanje prema Novaku kao niko do sada

Autor Dragan Šutvić
Bivši teniser i trener Novaka Đokovića Endi Marej govorio je o iskustvu sa Srbinom i želji da se ponovo oproba u ulozi pored terena.

Saradnja najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića i njegovog velikog rivala Endija Mareja nije završena slavno. Iako je Srbin tokom partnerstva sa prijateljem iz mladosti stigao do polufinala Australijan opena, to je bio jedini uspjeh. Ipak, iskustvo za Engleza je bilo neprikosnoveno, a kako i sam kaže, možda se ponovo bude oprobao u ulozi trenera.

"Đoković vjerovatno ništa nije naučio od mene. Ne, ja sam mnogo naučio i iskreno, ponovo bih bio trener, ali vjerovatno ne u ovom trenutku.Imao sam nekoliko ponuda za posao, ali trenutno ne želim mnogo da putujem, osim ako nisam sa svojom porodicom", započeo je Marej priču o Novaku Đokoviću i trenerskoj karijeri.

Marej, koji je osvojio i US Open 2012, kao i dvije zlatne medalje na Igrama i to zaredom, završio je igračku karijeru sa ukupnim skorom 25–11 u finalima i negativnim učinkom 11–8 u finalima protiv najvećeg svih vremena Novaka Đokovića. Međutim, prelazak u trenerske vode nakon duge igračke karijere pokazao se kao potpuno drugačije iskustvo za Škota.

"Već sam mnogo znao o Novakovoj igri. Godinama sam igrao protiv njega i detaljno proučavao njegov stil.Bilo je zanimljivo vidjeti kako izgleda njegov svakodnevni rad u poređenju sa onim što sam ja radio i koliko se te stvari razlikuju", rekao je bivši prvi reket svijeta u razgovoru za "Skaj sport".

"Sa trenerske strane, sve se svodi na to kako prenosiš poruku igraču sa kojim radiš i kako ga istovremeno slušaš. Zaista mislim da mi je roditeljstvo pomoglo u tome - naučilo me je da budem razumniji i da sagledam stvari iz tuđe perspektive. Mislim da sam to djelimično naučio i kroz trenerski posao i rad u timu. Kada si igrač, ti si centralna figura i cijeli tim radi za tebe, dok si kao trener duo tima koji pokušava da pomogne jednom pojedincu da bude najbolji što može."

"Shvatiš svoje slabosti jer si bačen u vatru"

Đokovićev tim činili su fizioterapeuti, kondicioni treneri i nutricionisti različitih kultura, pozadina i ličnosti.

"Shvatiš svoje slabosti jer si bačen u vatru radeći sa nekim ko je toliko veliki igrač. To ti pokaže na čemu moraš da radiš ako želiš da postaneš vrhunski trener."

Novak Đoković je 2023. ispisao istoriju osvajanjem četvrtog US Opena i postizanjem rekorda od 24 grend slem titule, ali od tada nije uspio da ga nadmaši. Iako će Srbin u maju napuniti 39, Endi Marej je i dalje uvjeren da Đoković može da osvoji još jednu grend slem titulu i dodatno pomjeri granice teniske istorije.

"Mislim da može", rekao je Marej. "Izazov je u tome što, kada dođete u njegove godine, ako igrate previše tenisa, rizikujete povrede ili da ne budete svježi za grend slemove. U slučaju da ne igrate dovoljno i vaše tijelo nije naviknuto na mečeve i spremno za sedam mečeva u dvije nedjelje, onda je to fizički takođe veoma teško. Prošle godine je stigao do polufinala na sva četiri grend slema, ali je imao tri povrede tokom tih turnira i to je ta ravnoteža. Sve mora da bude savršeno - priprema, dovoljno mečeva i treninga. Kao što se vidjelo na Australijan openu kroz rezultate koje je imao, pobijedio je Alkaraza prošle godine i Sinera ove godine i dalje ima potencijal da to uradi."

