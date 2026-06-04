Reprezentativac Srbije prelazi u Rijeku

Golman Veljko Ilić nalazi se na meti Rijeke, hrvatskog kluba u kojem je igralo najviše Srba.

Izvor: MN PRESS

Povremeni srpski reprezentativac Veljko Ilić, nekadašnji golman TSC-a iz Bačke Topole, mogao bi u vrlo bliskoj budućnosti da postane čuvar mreže jednog od najboljih hrvatskih klubova. Kako prenose poljski mediji, Rijeka je veoma zainteresovana da u svoje redove dovede Ilića, nekadašnjeg omladinca Crvene zvezde.

Momak koji trenutno brani za Vidzev iz Lođa, koji ga je kupio od TSC-a iz Bačke Topole, mogao bi da napravi iskorak u karijeri i stigne na hrvatsko primorje, gdje bi možda imao veće šanse da se izbori za ulogu startera. Rijeka u prethodnoj sezoni nije uspjela da odbrani titulu, već je šampionat završila na četvrtom mjestu pa će se kroz kvalifikacije boriti za Konferencijsku ligu.

Tokom prethodne sezone prvi golman Rijeke bio je Martin Zlomislić, koji će tokom ljeta biti sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Njemu je konkurent za mesto u timu bio talentovani srpski čuvar mreže Aleksa Todorović (22), kojeg je Rijeka još 2022. godine odvela iz Kruševca u kojem je branio za Trajal.

Povremeni reprezentativac Srbije Veljko Ilić (22) ponikao je u mlađim kategorijama Crvene zvezde, na pozajmici je branio za kadete 011 i omladince IMT-a, a zatim je pune četiri godine bio član tima iz Bačke Topole. Tokom tog perioda Ilić je branio na 121 meču za prvi tim TSC-a, kao i na 13 utakmica za omladince istog kluba.

Ilić je 10 puta branio za mladu reprezentaciju Srbije, a još nije debitovao za seniorski tim, iako je često dobijao pozive u reprezentaciju. Čak deset puta našao se među rezervama, a trenutno je sa ekipom u Meksiku pa bi protiv jednog od domaćina Mundijala 2026 mogao da zabilježi prvi nastup u nacionalnom timu.

Poljski Vidzev ga je prije nešto manje od godinu dana platio 500.000 evra, a nije poznato koliko bi sada tražili od Rijeke za transfer srpskog čuvara mreže. Ilić ima ugovor sve do leta 2029. godine, ali je u prvoj sezoni u inostranstvu branio na samo 10 utakmica u sezoni.

Koji Srbi su igrali za Rijeku?

Iako odnosi i dalje nisu dovoljno dobri da bi se igrala regionalna liga u fudbalu, Rijeka je kroz istoriju često angažovala srpske fudbalere. Zapravo, Riječani su to radili kada god su imali priliku, pa su Srbi drugi najbrojniji stranci u istoriji kluba - odmah poslije fudbalera iz Bosne i Hercegovine.

Brojni srpski fudbaler igrali su u Rijeci dok je postojala Jugoslavija, a Dušan Kljajić i Dragan Punišić su sve do 1991. godine bili članovi tog tima. Nastala je dugogodišnja pauza, pa je iskorak napravio Dragan Žilić koji je 2005. godine stigao u Rijeku i zadržao se čak četiri godine.

Kasnije su dres tima sa Kantride nosili još Sava Aranđel-Čestić, Damjan Pavlović, Aleksa Todorović, Komnen Andrić, Mladen Devetak i Denis Stojković. Devetak je ostavio ubjedljivo najdublji trag u klubu jer je osvojio "duplu krunu" u sezoni 2024/25, a do sada je ukupno odigrao čak 87 mečeva za Rijeku.

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