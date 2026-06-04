logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos zbog izbornih obećanja: Mančester siti samo što nije objavio rat Real Madridu

Haos zbog izbornih obećanja: Mančester siti samo što nije objavio rat Real Madridu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Izborna kampanja Real Madrida donosi haos: Enrike Rikelme obećava Halnda, dok Mančester siti planira tužbu zbog toga.

Sukob Mančester sitija i Real Madrida oko Erlinga Halanda Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Real Madrid je na raskrsnici i uskoro ćemo saznati da li će klub nastaviti da vodi dosadašnji predsjednik Florentino Perez ili će to umjesto njega biti drugi kandidat Enrike Rikelme. Obojica za sada mnogo toga obećavaju i pokušavaju da ubijede navijače da su pravi izbor, ne mareći ni za koga.

Tako je Florentino Perez već postigao dogovor o dolasku Žozea Murinja na klupu Real Madrida, sa njim stižu Konate i Damfris, dok je s druge strane Enrike Rikelme od izbornih obećanja "potkačio" Mančester siti.

Preciznije, Enrike Rikelme je obećao navijačima Real Madrida da će ako pobijedi na izborima dovesti Rodrija i Erlinga Halanda, zbog čega je Mančester siti burno reagovao. Nezadovoljni su na "Etihadu" što su njihovi igrači uopšte tema ove kampanje, pošto nije dozvoljeno na taj način pričati o tuđim fudbalerima i već su zato spremili tužbu.

"Sve je to vrlo zabavno, ali nije istina. Želimo puno sreće obojici kandidata na predsjedničkim izborima u Realu", poručili su otac Erlinga Halanda, bivši fudbaler Alf Inge, kao i njegova agentkinja Rafaela Pimenta.

Haland je inače nedavno produžio ugovor sa Sitijem do 2034. godine i ne planira da se seli iz Mančestera, bar ne uskoro.

Bivši napadač Moldea, Salcburga i Dortmunda je u Sitiju od 2022. godine i za sada je odigrao oko 200 utakmica za "građane". Doprinio je sa 162 gola i 30 asistencija, osvajajući dvije titule Premijer lige i jednu Ligu šampiona, a pred njim je sada nastup na Svjetskom prvenstvu sa Norveškom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Erling Haland fudbal Mančester siti Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC