Kako je Haland postao mašina za golove?

Reprezentativac Norveške Erling Haland igra još jednu nevjerovatnu sezonu u Mančester sitiju.

Izvor: Screenshot/dailymotion/@dssx033

Mančester siti je napravio veliki iskorak u trci za šampiona Engleske, pošto je savladao Arsenal 2:1. Naravno, Erling Haland postigao je još jedan gol i to onaj pobjednički, u 65. minutu. Iako je i u minuloj sezoni Norvežanin bio sjajan, još jednom je dokazao da ima prostora za napredak, a poslije meča protiv Arsenala mogli smo i da vidimo uređaj koji mu, na neki način, olakšava posao.

Haland je donio vrijedna tri boda svom timu, tako što je u 65. minutu zatresao mrežu rivala. A onda je pažnju navijača privukao detalj na ruci momka rođenog u Engleskoj. S obzirom na da se na terenu vodila velika borba između Halanda i igrača Arsenala Gabrijela, Brazilac je uspio da rivalu pocijepa Norvežaninu majicu ispod dresa. Zbog toga ju je Norvežanin skinuo, pa su navijači vidjeli mali uređaj na ruci fudbalera.

Kako smo već mogli da vidimo kod drugih sportista, mnogi od njih nose mjerač glukoze (CGM). Riječ je o tehnologiji koja omogućava praćenje nivoa šećera u tijelu i to u svakom trenutku. Uređaj očitava podatke, šalje ih na povezani uređaj, pa tako Haland i njegov tim imaju precizan uvid u energetsko stanje organizma tokom napora.

I Haland ne bi bio dominantan kao što jeste, da veliku pažnju ne posvećuje detaljima i fizičkoj pripremi. Na ovaj način bolje upravlja potrošnjom energije, a samo tijelo koristi više masti kao izvor goriva. Ujedno, stabilnost insulina je vrlo važna, jer bi oscilacije škodile i igri Norvežanina, a imale bi uticaj i na tkiva, tetive, pa samim tim i povrede.

Možda je ranije imao probleme sa povredama, ali se čini da je situacija sad znatno bolje. O tome svjedoči i činjenica da je u 46 utakmica u tekućoj sezoni mrežu zatresao čak 34 puta, pri čemu je imao i sedam asistencija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!