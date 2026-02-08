logo
Haland osvojio Enfild, njegov otac likovao u loži!

Haland osvojio Enfild, njegov otac likovao u loži!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Mančester siti pobijedio Liverpul u gostima 2:1 i ostao u trci za titulu.

Mančester siti pobijedio Liverpul na Enfildu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mančester siti pobijedio je na gostovanju Liverpulu na Enfidu 3:1, za ostanak u trci za titulu sa liderom, Arsenalom.

U jednom od mečeva sezone, tim Pepa Gvardiole pobijedio je aktuelnog šampiona u njegovoj kući - i to poslije preokreta u posljednjih dvadesetak minuta. Nisu dopustili gosti iz Mančestera da ih šokira spektakularan gol Dominika Soboslaja iz slobodnog udarca sa oko 25 metara, udarcem od stativu u 74. minutu. Nezaustavljivi Erling Haland asistirao je nedugo potom glavom za volej udarac i gol Bernarda Silve u 84. minutu, a onda je Norvežanin dao gol za preokret i vođstvo 2:1. Učinio je to u nadoknadi udarcem iz penala, koji je iznudio Mateuš Nunješ, jer ga je faulirao golman domaćih Alison.

Očekivano, Haland je preuzeo loptu, šutirao u svoju donju lijevu stranu (što nije način na koji obično šutira) i postavio konačnih 1:2 na semaforu, na oduševljenje navijača Sitija i na posebnu radost svog oca, Alfa-Ingea Halanda (53).

Sjedio je nekadašnji norveški fudbaler u loži Enfilda, smijao se "oko ušiju" i u jednom trenutku je shvatio da bi to moglo da smeta nekome, pa je sakrio lice jaknom. Bio je to njegov veliki trenutak, a radovao se i u sudijskoj nadoknadi, u kojoj je Erling Haland u "rvanju" sa Soboslajem omogućio Sitiju i vođstvo 3:1, ali je sudija Kreg Pouson poništio taj pogodak i dosudio slobodan udarac za Siti na ivici kaznenog prostora, uz crveni karton za Mađara. 

Tagovi

Mančester siti fudbal Premijer liga Liverpul Erling Haland

