Fudbaleri Mančester sitija vraćaju novac navijačima koji su putovali u Norvešku

Fudbaleri Mančester sitija platiće karte navijačima

Fudbaleri Mančester sitija platiće karte navijačima koji s u putovali u Bode na meč Lige šampiona na kojem su "građani" izgubili 1:3. Dan nakon bolnog poraza od Bode Glimta, ekipa Pepa Gvardiola poručila je da je "najmanje što može" da refundira troškova za ulaznice pristalica koje su otišle u Polarni krug i tamo vidjele bolan poraz "građana".

Kapiteni Sitija Bernardo Silva, Ruben Dijas, Rodri i Erling Haland objavili su saopštenje.

"Naši navijači znače nam sve na svijetu. Znamo koliku žrtvu podnose da bi nas pratili kod kuće i u gostima i nikada to nećemo uzeti zdravo za gotovo. Oni su najbolji na svijetu"

"Isto tako, shvatamo da je bilo ogromno putovanje naših navijača koji su nas podržavali po ogromnom minusu (minus devet stepeni Celzijusa) i uz to u veoma teškoj večeri za nas na terenu. Pokrivanje troškova za kupovinu karata je najmanje što možemo da uradimo", navedeno je.

Fudbaleri Sitija obećali su da će popraviti situaciju poslije poraza od Mančester junajteda i Bode Glimta u posljednjih sedam dana.

"Spremni smo da se borimo u meču protiv Vulverhemptona , a onda i sljedeće srijede, kada ćemo ugostiti Galatasaraj pred našim nevjerovatnim navijačima na Itihadu", saopštili su.

Pep Gvardiola, menadžer Sitija, teško je podnio poraz u Norveškoj i prvi je otišao u autobus poslije meča i u njemu sjedio sam, sa slušalicama u ušima.

