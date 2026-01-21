Šamarčina za Pepa Gvardiolu u Polarnom krugu: Na minus 9 Celzijusa sam sjeo u autobus i stavio slušalice

Mančester siti doživio još jedan neprijatan poraz, od Bode Glimta u Ligi šampiona. Kriza se ponovno uvlači u ekipu Pepa Gvardiole, koji je poslije meča sam sjeo u klupski autobus.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Norveški debitant u Ligi šampiona Bode/Glimt napravio jednu od najvećih senzacija, jer je pobijedio kod kuće Mančester siti 3:1. U hladnoći Arktičkog kruga, Skandinavci su na vještačkoj podlozi savladali ekipu Pepa Gvardiola, na minusu od devet stepeni Celzijusa.

Još jedan veoma neprijatan rezultat za "građane", nakon što su u subotu izgubili od na sve načine uzdrmanog Mančester junajteda. Poslije poraza, Gvardiola je sam sjeo u klupski autobus u Bodeu.

Od gola Olea Didrika Blomberga u 22. minutu za 1:0, preko njegovog drugog pogotka samo dva minuta kasnije, pa zaključno sa majstorijom Jensa Petera Haugea u 58. minutu za ogromnih 3:0, bio je ovo meč za pamćenje tima koji je prošle sezone ispao u kvalifikacijama protiv Crvene zvezde.

Siti će sada imati imperativ pobjede 28. januara u meču protiv Galatasaraja, jer mu samo pobjeda garantuje da će ući u najboljih osam na tabeli na kraju ligaškog dijela i samim tim ući u osminu finala kao nosilac. Protiv Turaka Gvardiola neće moći da računa na Rodrija, jer je dobio crveni karton u Norveškoj zbog dva gruba prekršaja. Jedini gol za Engleze dao je Rajan Šerki u 60. minutu, kada je sve bilo gotovo.

Bode Glimt je ovim trijumfom, svojim prvim u Ligi šampiona, osvojio šesti bod i zadržao šanse za plasman u sljedeću fazu u posljednjem kolu, u kojem igra protiv Atletiko Madrida u gostima.



